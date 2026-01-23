Премʼєр-міністерка розповіла про нові програми для підтримки малого та середнього бізнесу

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про запровадження урядом додаткової підтримки підприємців в умовах надзвичайної енергетичної ситуації. Про це глава Кабміну повідомила у власному телеграм-каналі у пʼятницю, 23 січня.

«Малий та середній бізнес продовжує працювати, попри аварійні відключення через російські обстріли, і через це несе додаткові витрати. Щоб допомогти пройти складний період, на засіданні Кабінету Міністрів ухвалили пакет підтримки», – повідомила Юлія Свириденко.

Зокрема, ФОПи 2 та 3 груп зможуть отримати від 7,5 тис. грн до 15 тис. грн. Йдеться про підприємців, які працюють у соціально важливих сферах: заклади харчування, аптеки, кав'ярні, продуктові магазини, пекарні тощо. Гроші можна буде витратити на ремонт енергообладнання, оплату послуг електроенергії або на купівлю пального для генераторів. Розмір виплати залежатиме від кількості найманих працівників. Заявку на грошову допомогу оформлюватимуть через державний застосунок «Дія».

Крім того, підприємства, які відповідають критеріям програми 5–7–9%, зможуть отримати кредит на придбання генераторів та акумуляторних батарей. Різницю компенсуватиме держава через Фонд розвитку підприємництва. Максимальна сума такого кредиту – 10 млн грн. Їх надаватимуть банки-партнери програми строком до трьох років.

«Ці рішення мають допомогти продовжувати працювати, виконувати функції пунктів незламності та зберігати робочі місця у період найскладніших енергетичних умов», – підсумувала премʼєр-міністерка.

Незабаром міністерство економіки має повідомити дату старту програм та детальні умови.

До слова, ввечері пʼятниці, 23 січня, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що працівникам аварійно-ремонтних бригад, які працюють над ліквідацією наслідків російських атак на обʼєктах інфраструктури, доплачуватимуть по 20 тис. грн щомісяця.