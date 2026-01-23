Працівникам аварійно-ремнтних бригад доплачуватимуть 20 тис. грн

Працівникам аварійно-ремонтних бригад, які працюють над ліквідацією наслідків російських атак на обʼєкти інфраструктури, доплачуватимуть по 20 тис. грн. Про запровадження відповідного проєкту повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль у пʼятницю, 23 січня.

«Уряд схвалив постанову про початок експериментального проєкту з підтримки працівників аварійно-ремонтних бригад, які сьогодні повертають світло, тепло та воду до осель українців та на підприємства. Щомісяця протягом січня-березня 2026 року вони будуть отримувати державну допомогу – додатково 20 тис. грн на руки», – повідомив Денис Шмигаль.

За словами міністра енергетики, йдеться про працівників паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства, а також співробітників «Укрзалізниці».

Як пояснив Денис Шмигаль, для нарахування виплат створять єдиний перелік підприємств, що виконують відновлювальні роботи, які подаватимуть онлайн-заявки зі списками працівників бригад. У застосунку «Дія» або в СМС-повідомленні надходитимуть персональні сповіщення про право на отримання підтримки, гроші зараховуватимуться на актуальні банківські рахунки в наступному місяці після виконаних робіт.

Нагадаємо, 12 січня премʼєр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала доплати енергетикам, які працюють у ремонтно-відновлювальних. За даними СБУ, з жовтня 2025 року росіяни здійснили понад 250 атак на енергооб’єкти та системи теплопостачання України. Найбільших обстрілів зазнали об’єкти теплової та електричної генерації у Києві та Київській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській і Чернігівській областях.