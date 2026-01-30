Уряд скасував оплату за комуналку для тих, хто не отримав послуг

Кабінет міністрів скасував оплату за комунальні послуги для українців, які їх не отримали. Перерахунок відбудеться автоматично. Про це у пʼятницю, 30 січня, повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Рішенням уряду люди, які взагалі не отримували комунальні послуги, або вони були неналежної якості через російські обстріли чи з інших причин, не платитимуть за них. Йдеться про теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів.

Зазначається, що надавачі комунальних послуг самостійно здійснять перерахунок й вкажуть у платіжках суми лише за фактично отримані послуги. Споживачам для цього не потрібно буде подавати додаткові заяви.

«Інформація про кількість днів відсутності послуг по кожному будинку має бути оприлюднена на вебсайтах операторів. Суми перерахунку будуть відображені у платіжках за січень 2026 року», – повідомила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, 14 січня Володимир Зеленський оголосив запровадження в Україні надзвичайної енергетичної ситуації на тлі російських ударів по енергооб'єктах.

23 січня премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про запровадження урядом додаткових програм для підтримки підприємців в умовах надзвичайної енергетичної ситуації. Йшлося про фінансову допомогу та нульові кредити для малого та середнього бізнесу.

Того ж дня міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що працівникам аварійно-ремонтних бригад, які ліквідовують наслідки російських обстрілів на обʼєктах інфраструктури, доплачуватимуть по 20 тис. грн щомісяця.

В ніч на 24 січня Київ вкотре зазнав масованої атаки росіян. Внаслідок обстрілу 6 тис. багатоповерхівок вдруге за місяць зашились без опалення. Також у столиці є перебої з електропостачанням та водопостачанням. Станом на пʼятницю, 30 січня, за словами міського голови Києва Віталія Кличка, без тепла перебувають 253 багатоповерхівки столиці.