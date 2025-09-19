Чисельність Сил безпілотних систем становить 2,2% від загальної чисельності війська Сил оборони

Командувач Сил безпілотних систем (СБС) Роберт «Мадяр» Бровді у четвер, 18 вересня, підбив підсумки перших 100 днів на посаді. За його словами, СБС наразі уражають третину всіх цілей на фронті.

Як стало відомо, протягом 100 днів угрупування СБС уразили 76 тис. 859 одиниць унікальних ворожих цілей та знищили 18 тис. 501 солдата російської армії. За словами командувача, це на 804,7% більше цілей та на 423% більше окупантів, ніж за попередні 100 діб 2025 року.

За ці 100 днів бійці Сил безпілотних систем здійснили 402 тис. 832 бойових вильоти. Наразі 12 підрозділів СБС вражають понад третини усіх цілей на фронті, відносно інших підрозділів Сил оборони України (СОУ), зокрема:

35,4% серпень 2025 (21266 шт з 60032)

36,3% липень 2025 (23433 шт з 64624)

31,6% червень 2025 (19653 шт з 62247).

Бровді також відзначив +71% приріст результативності СБС порівняно з травнем 2025 року, що стало можливим завдяки синергії угруповання, яка підвищила загальний верифікований результат СОУ з 21,22% до 36,3%.

Він також розповів, що наразі чисельність Сил безпілотних систем становить 2,2% від загальної чисельності війська Сил оборони. За його словами, необхідно довести цю кількість до 5% і тоді СБС зможе закрити 100% смуги фронту на оперативному, тактичному та стратегічному рівнях. Це також дозволить перетнути відмітку 50% загального обʼєму уражених ворожих цілей.

Нагадаємо, 13 вересня стало відомо, що Сили безпілотних систем збили російський ударно-розвідувальний борт «Оріон», вартість якого становить понад 5 млн доларів.