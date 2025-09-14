«Оріон» перебуває на озброєнні РФ з 2020 року

Сили безпілотних систем збили російський ударно-розвідувальний борт «Оріон». Вартість одного такого БпЛА становить понад 5 млн доларів. Про це повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді увечері 13 вересня.

Ворожий дрон збили дронарі 414-ї окремої бригади безпілотних систем, також відомої як «Птахи Мадяра», під командуванням «Топота». На якому саме напрямку фронту знищили «Оріон», Бровді не уточнив.

За даними військового, на рахунку «Птахів Мадяра» понад 1500 збитих БпЛА ворога типу «Орлан», ZALA, Supercam, «шахед», «Гербера» й «Ланцет».

«Найбільшими були “Мерлін” та “Форпост”. “Оріон” залишався на короночку», – сказав Роберт «Мадяр» Бровді.

Характеристики російського БпЛА «Оріон»

«Оріон» – середньовисотний безпілотник великої тривалості польоту. Призначений для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання. Водночас як зауважує NV, дрон також може переносити ракети класу «повітря – земля», авіабомби включно з КАБами.

«Оріон» є багаторазовим ударним дроном, і перебуває на озброєнні Збройних сил РФ з 2020 року.