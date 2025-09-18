Україні необхідно застосовувати 1000 дронів на добу, щоб відбивати російські атаки

Невдовзі Україна застосовуватиме по 1000 дронів-перехоплювачів на добу, повідомив у четвер, 18 вересня, міністр оборони Денис Шмигаль. Про це він повідомив під час зустрічі з міністром оборони Польщі Владиславом Косиняк-Камишем у Києві, передає «Інтерфакс-Україна».

За словами Дениса Шмигаля, Україні потрібна щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу, щоб ефективно протидіяти близько 800 безпілотникам, якими Росія може атакувати Україну за ніч. Міністр наголосив що метою є перехоплення всіх російських дронів на території України.

Шмигаль зазначив, що виробництво безпілотників-перехоплювачів у такій кількості не є проблемою. Водночас Україна стикається з дефіцитом в інших компонентах для таких дронів.

«Питання в кількості наземних комплексів управління, у кількості радарів, кількості відповідних елементів, які, зокрема, використовують штучний інтелект для наведення», – сказав Шмигаль.

Втім, за словами міністра оборони, Україна «впевнено, згідно з графіком, рухається до поставленої мети».

Нагадаємо, під час зустрічі в Києві Шмигаль та Косіняк-Камиш домовилися про створення спеціальної оперативної групи з безпілотних авіасистем. До складу оперативної групи увійдуть представники українських та польських Збройних сил. Оперативна група стане платформою для координації і розробки спільних ініціатив.