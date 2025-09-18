Меморандум підписали Денис Шмигаль та Владислав Косіняк-Камиш

У четвер, 18 вересня, міністр оборони України Денис Шмигаль та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем. Про це повідомило Міноборони України.

За словами Шмигаля, до складу оперативної групи увійдуть представники українських та польських Збройних сил.

«Ми переводимо нашу безпекову співпрацю на новий рівень у відповідь на російський терор, який загрожує Україні та іншим країнам Європи. Центральним елементом цієї робочої групи будуть програми спільного навчання», – зазначив міністр.

Також група буде:

сприяти обміну оперативними знаннями та досвідом у сфері БпЛА;

розробляти та тестувати методи застосування та протидії безпілотникам, інтегрувати інноваційні технології;

зміцнювати взаємосумісність між Збройними силами України та Польщі та забезпечувати сумісність зі стандартами НАТО.

Також Шмигаль та Владислав Косіняк-Камиш підписали лист-звернення до міністрів оборони країн НАТО. У ньому вони закликали союзників направляти експертів до Спільного центру з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) та брати активну участь у його проєктах.

Атака російських дронів на Польщу 10 вересня

У ніч на 10 вересня під час масованого російського обстрілу України безпілотники порушили повітряний простір Польщі. Дрони залітали до Польщі з території України та Білорусі. Через загрозу Польща закрила чотири аеропорти, а її військові вперше відкрили вогонь по цілях.

З 19 зафіксованих російських дронів вдалось збити лише кілька. Депутат Сейму Польщі Даріуш Стефанюк повідомив, що для збиття кількох російських безпілотників авіація НАТО застосувала, зокрема, американські ракети AIM-120C-7. За даними медіа, вартість цих коливається від 1,5 до 2 млн доларів. Водночас вартість російського БпЛА становить лише кілька тисяч євро.

Після цього інциденту президент України Володимир Зеленський запропонував Польщі допомогу, досвід України, а також навчання у збитті російських безпілотників, зокрема ударних дронів типу «шахед».

11 вересня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що погодився на пропозицію українського президента. Міноборони країни зазначило, що польські військовослужбовці опановуватимуть навички з протидії ворожим безпілотникам на своїй території.