У четвер, 16 жовтня, співзасновник Monobank Олег Гороховський розпочав справжню «лимонну лихоманку»: сотні тисяч клієнтів банку почали шукати лимони і спричинили збій у роботі застосунку. Що це за лимони та для чого їх шукати?

Олег Гороховський повідомив, що кількість клієнтів Monobank сягнула 10 млн? і з цієї нагоди банк оголошує полювання на лимони.

Правила гри та призи:

За чотири дні потрібно зібрати 50, а якщо пощастить, то 51 лимон, щоб взяти участь у розіграші призів. Коли побачите лимон, то просто натисніть на нього.

Хто збере 10 лимонів – має шанс виграти один із 50 iPhone 17 та отримає скін на згадку. Для дитячих карток додатково розіграють 1000 банок шоколадних монет.

Хто збере 50 лимонів – може виграти мільйон гривень.

Згодом Гороховський додав до розіграшу ще 50 iPhone Air.

Є також 51-й лимон – той, хто його знайде, отримаєте BMW 3 Series.

Для власників дитячих карток 51-й лимон інший, і якщо знайти його – буде поїздка до Діснейленду для переможця і чотирьох його друзів.

Де знайти лимони у Monobank:

У соцмережах користувачі діляться підказками, де вони знайшли лимони у застосунку. Насправді знайти їх можна будь-де, але все ж є певні місця, де клієнти банку знаходять їх найчастіше.

потрусіть телефон і на екрані з’явиться лимон;

перерахуйте гроші між своїми картками (чорною та білою, гривневою та валютною);

поповніть мобільний телефон;

спробуйте створити банку;

біля розділу «Комунальні платежі»;

у мономаркеті шукайте набір салатників «Сицилійський лимон»;

у мономаркеті на головній є розділ «Щось прикольне», прогортайте товари до кінця;

лимон заховався на «Мапі оплат картками моно» (на самій карті або після категорії «аптеки» вгорі);

у розділі «Запросити друга»;

у розділі «Сканер QR-коду»;

у розділі «Автострахування»;

оберіть будь-який платіж та клікніть на категорію (до прикладу «кафе та ресторани»), прогортайте до кінця;

перегляньте квитанцію до будь-якого платежу;

клікніть на своє фото у застосунку, перейдіть у «особисті дані» та клікніть на «Змінити ім’я»;

у розділі «Статистика» (крайня права іконка зверху);

у розділі «Курс валют»;

у розділі WOG;

у розділі «Кешбек» перейдіть до «Задонатити на благо»;

у розділі «Усі картки» (під вашою карткою);

у розділі «Нагороди» (значок котика у правому верхньому куті);

у розділі «Програми лояльності».

Підказки від Monobank, як знайти 51-й лимон:

Олег Гороховський анонсував, що 17 та 18 жовтня дасть дві підказки, як знайти 51 лимон, щоб стати власником BMW 3 Series. Поки що він повідомив тільки те, що його нібито можна знайти на маркетплейсі.

Коли розігруватимуть призи:

Результати розіграшу iPhone будуть у телеграм-каналі Олега Гороховського 20 жовтня.

Мільйон гривень розіграють 21 жовтня в прямому ефірі в інстаграмі Михайла Рогальського.