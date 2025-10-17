Той, хто знайде секретний лимон, стане власником авто BMW 3 Series

Уже понад 1,7 млн клієнтів Monobank зібрали принаймні 10 лимонів, ще майже 300 тисяч – 50, але ніхто не знайшов секретний 51 лимон – він всього один і той, хто його знайде, автоматично отримає приз. Йдеться про авто BMW 3 Series або поїзду в Діснейленд (для дитячих карток). 17 жовтня співзасновник Monobank Олег Гороховський дав першу підказку, де знайти секретний лимон.

Як знайти секретний 51 лимон у Monobank?

По-перше, щоб знайти секретний лимон не обов’язково збирати усі 50 лимонів. Він відрізняється від звичайних лимонів, і ви його точно не пропустите.

Просити про лимон у чатах підтримки банку марно – його там немає.

Спеціальний лимон захований після оплати якогось товару на monoмаркеті. Ціна цього товару в діапазоні від 1000 грн до 3000 грн, тобто це не «Живчик».

А можна ще підказку?

Так, 18 жовтня Олег Гороховський дасть ще одну підказку, де шукати спеціальний лимон, якщо до того часу його ніхто не знайде.

Раніше ZAXID.NET пояснював, що таке лимони у Monobank та які призи можна отримати. Якщо ви досі не знайшли 50 лимонів, то маємо також перелік таємних місць, де вони заховані.