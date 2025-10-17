Ви усе робили неправильно: у Monobank натякнули, де заховався спеціальний 51 лимон
До теми
Уже понад 1,7 млн клієнтів Monobank зібрали принаймні 10 лимонів, ще майже 300 тисяч – 50, але ніхто не знайшов секретний 51 лимон – він всього один і той, хто його знайде, автоматично отримає приз. Йдеться про авто BMW 3 Series або поїзду в Діснейленд (для дитячих карток). 17 жовтня співзасновник Monobank Олег Гороховський дав першу підказку, де знайти секретний лимон.
Як знайти секретний 51 лимон у Monobank?
По-перше, щоб знайти секретний лимон не обов’язково збирати усі 50 лимонів. Він відрізняється від звичайних лимонів, і ви його точно не пропустите.
Просити про лимон у чатах підтримки банку марно – його там немає.
Спеціальний лимон захований після оплати якогось товару на monoмаркеті. Ціна цього товару в діапазоні від 1000 грн до 3000 грн, тобто це не «Живчик».
А можна ще підказку?
Так, 18 жовтня Олег Гороховський дасть ще одну підказку, де шукати спеціальний лимон, якщо до того часу його ніхто не знайде.
Раніше ZAXID.NET пояснював, що таке лимони у Monobank та які призи можна отримати. Якщо ви досі не знайшли 50 лимонів, то маємо також перелік таємних місць, де вони заховані.