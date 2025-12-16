Від добових до декрету і податків - на що впливає мінімальна зарплата

Закон України про державний бюджет на 2026 рік встановлює розмір мінімальної зарплати у 8 647 грн замість 8 000 грн, як було до грудня 2025 року. Згідно зі законодавством, розмір мінімальних виплат не переглядатимуть до ухвалення держбюджету на наступний – 2027 – рік.

Мінімальна зарплата – це оплата за просту некваліфіковану роботу. Відповідно до закону, у 2026 році гарантована зарплата працівника становитиме не менше:

8 647 грн в місячному розмірі;

52 грн в годину – при погодинній роботі.

Важливо, що виплата людині за роботу не може бути менше мінімальної встановленої законом, тому роботодавець повинен зробити доплату, щоб сума виплати відповідала нормі. У випадку невиконання працівником місячної норми праці, йому виплачується заробіток, пропорційний фактично відпрацьованому часу.

На що впливає розмір мінімальної зарплати

Мінімальна зарплата – це показник, що лежить в основі багатьох нарахувань, ставок і податків.

Розмір мінімальної зарплати (далі – МЗП) використовують для розрахунку:

граничного розміру добових при відрядженні по Україні – 10% МЗП;

компенсацій за шкоду здоров’ю – страхових виплат;

розрахунку оплати додаткових вихідних днів;

мінімальної суми єдиного соціального внеску в Пенсійний фонд – 22% від МЗП;

суми лікарняних і декретних – не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ, з якої сплачувався цей внесок, мінімальний розмір декретних на день – 284,07 грн;

штрафів за порушення трудового законодавства;

суми неоподатковуваного доходу у вигляду подарунків – 25% МЗП;

єдиного податку для ФОПів II групи – 20% МЗП;

граничного обсягу річного доходу для ФОПів I-III групи на спрощеній системі оподаткування;

мінімального статутного капіталу компаній;

податкової соціальної пільги;

оподаткування доходів фізичних осіб від продажу нерухомості;

процедури банкрутства.

Також розмір мінімальної зарплати впливає на розмір пенсій та їхню індексацію, стипендії для студентів, виплати допомоги від держави тощо. Відповідно, у 2026 році всі ці виплати мають зрости.