На скільки зросте мінімальна зарплата в січні 2026 року і на що це впливає
Зростання мінімалки в Україні відбудеться вперше за майже два роки
Закон України про державний бюджет на 2026 рік встановлює розмір мінімальної зарплати у 8 647 грн замість 8 000 грн, як було до грудня 2025 року. Згідно зі законодавством, розмір мінімальних виплат не переглядатимуть до ухвалення держбюджету на наступний – 2027 – рік.
Мінімальна зарплата – це оплата за просту некваліфіковану роботу. Відповідно до закону, у 2026 році гарантована зарплата працівника становитиме не менше:
8 647 грн в місячному розмірі;
52 грн в годину – при погодинній роботі.
Важливо, що виплата людині за роботу не може бути менше мінімальної встановленої законом, тому роботодавець повинен зробити доплату, щоб сума виплати відповідала нормі. У випадку невиконання працівником місячної норми праці, йому виплачується заробіток, пропорційний фактично відпрацьованому часу.
На що впливає розмір мінімальної зарплати
Мінімальна зарплата – це показник, що лежить в основі багатьох нарахувань, ставок і податків.
Розмір мінімальної зарплати (далі – МЗП) використовують для розрахунку:
граничного розміру добових при відрядженні по Україні – 10% МЗП;
компенсацій за шкоду здоров’ю – страхових виплат;
розрахунку оплати додаткових вихідних днів;
мінімальної суми єдиного соціального внеску в Пенсійний фонд – 22% від МЗП;
суми лікарняних і декретних – не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ, з якої сплачувався цей внесок, мінімальний розмір декретних на день – 284,07 грн;
штрафів за порушення трудового законодавства;
суми неоподатковуваного доходу у вигляду подарунків – 25% МЗП;
єдиного податку для ФОПів II групи – 20% МЗП;
граничного обсягу річного доходу для ФОПів I-III групи на спрощеній системі оподаткування;
мінімального статутного капіталу компаній;
податкової соціальної пільги;
оподаткування доходів фізичних осіб від продажу нерухомості;
процедури банкрутства.
Також розмір мінімальної зарплати впливає на розмір пенсій та їхню індексацію, стипендії для студентів, виплати допомоги від держави тощо. Відповідно, у 2026 році всі ці виплати мають зрости.
Про визначення, статистику і реальність ZAXID.NET