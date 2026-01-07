На Одещині фермери збирають урожай нетипової для України зимової культури
Клімат півдня країни став більш сприятливий для вирощування хурми
На Одещині родина фермерів Ілечків уже 18 років займається вирощуванням хурми. За їхніми словами, клімат півдня країни останніми роками змінився. Зокрема, зими стали мʼякшими й теплішими, що створило можливості для вирощування цієї культури, пише agroportal.
Загалом родина вирощує 10 дерев хурми сортів «Шарон», «Гора Говерла», «Божий Дар», «Корольок», «Персімон». При цьому сезон збору фруктів стартує з середини вересня і може тривати до лютого. Господарство вже зібрало цьогоріч близько 600 кг хурми. Залежно від сорту ціна на хурму коливається від 200 до 320 грн/кг.
«У нас є земля на Одещині, ми думаємо про масштабування..Але вже після завершення війни, адже такий проєкт потребує великих інвестицій», – додала Поліна Ілечко.
