Вирощування хурми в Україні

На Одещині родина фермерів Ілечків уже 18 років займається вирощуванням хурми. За їхніми словами, клімат півдня країни останніми роками змінився. Зокрема, зими стали мʼякшими й теплішими, що створило можливості для вирощування цієї культури, пише agroportal.

Загалом родина вирощує 10 дерев хурми сортів «Шарон», «Гора Говерла», «Божий Дар», «Корольок», «Персімон». При цьому сезон збору фруктів стартує з середини вересня і може тривати до лютого. Господарство вже зібрало цьогоріч близько 600 кг хурми. Залежно від сорту ціна на хурму коливається від 200 до 320 грн/кг.

«У нас є земля на Одещині, ми думаємо про масштабування..Але вже після завершення війни, адже такий проєкт потребує великих інвестицій», – додала Поліна Ілечко.

