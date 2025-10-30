Закон спрощує перехід обов’язку сплати плати за землю

З 1 жовтня в Україні спрощено порядок нарахування та сплати плати за землю при зміні власника нерухомості. Передусім це допоможе уникнути подвійних платежів і зробити розрахунки з бюджетом більш прозорими.

Як повідомляє Державна податкова служба (ДПС), нові правила дозволяють зараховувати сплачену попереднім власником суму плати за землю у рахунок майбутніх платежів нового власника. Це можливо за умови компенсації сплаченої суми новим власником на підставі висновку контролюючого органу.

Що зміниться?

Закон України від 16 липня 2025 року, який набрав чинності 1 жовтня, вніс зміни до Податкового кодексу та інших нормативних актів. Згідно зі статтею 120 Земельного кодексу, право власності на земельну ділянку та розташовані на ній будівлі автоматично переходить до нового власника, а у разі оренди – і право користування ділянкою.

Важливо. Плата за землю починає нараховуватися з дня державної реєстрації права власності чи користування, підкреслюють у ДПС. Нові правила мають зробити процес переходу обов’язку сплати більш зручним і прозорим.