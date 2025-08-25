Українська ракета «Довгий Нептун» здатна уразити цілі на відстані 1000 км

У мережі вперше показали ракету українського виробництва «Довгий Нептун», що здатна уразити ціль на відстані 1000 км. Перше відео вітчизняної розробки опублікували на офіційній інстаграм-сторінці державного у порталу «Зброя» у День Незалежності, 24 серпня.

В опублікованому у День Незалежності відео не розголошували назву показаної ракети. Однак українські портали, що спеціалізуються на військовій тематиці, Defense Express та «Мілітарний» припускають, що продемонстрована на кадрах ракета – «Довгий Нептун». На це вказує схожість ракети з її попередньою версією Р-360 «Нептун», а також наявність Х-подібних крил.

За даними Defense Express, українські військові застосовують «Довгий Нептун» для ударів по цілях в Росії з березня 2025 року. Довжина оновленої ракети становить 6 метрів, що на 1,5 м більше, ніж у її попередника Р-360. Крім того, «Довгий Нептун» отримав збільшену площу крил та хвостового оперення, також з 38 см до 50 см збільшився діаметр центральної частини фюзеляжу.

Нагадаємо, 15 березня 2025 року Володимир Зеленський повідомив про успішне випробовування української далекобійної ракети «Довгий Нептун». Вона є модернізованою версією ракети «Нептун», що здатна уражати цілі на відстані 280 км. Про успішне випробовування «Нептун» стало відомо 27 серпня 2018 року.