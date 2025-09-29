Внаслідок атаки у цехах заводу розпочалася пожежа

У ніч на понеділок, 29 вересня, безпілотники атакували завод з виробництва електроніки «Елєктродєталь» у Брянській області Росії. Місцева влада заявила нібито про збиття дронів, але в соцмережі поширили світлини із пожежею на території заводу. Згодом інформацію про ураження заводу підтвердили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Губернатор Брянської області Алєксандр Богомаз заявив, що у ніч на 29 вересня над території області начебто збили 24 дрони. До того він попереджав про загрозу повітряних ударів на території Карачєвського района, де розташований завод «Елєктродєталь».

За даними низки українських OSINT-центрів, під удар потрапив завод з виробництва електроніки в Карачєві. Місцеві мешканці поширили світлини, на яких видно будівлю заводу та пожежу позаду нього. Українські осінтери повідомили, що атака припала на цехи «Елєктродєталі».

Зазначається, що завод входить до концерну «Радіоелєктронниє тєхнології» та розробляє засоби РЕБ, вимірювальні прилади, кабелі та електронні з’єднувачі, які застосовує російська армія.

У пресслужбі Генштабу ЗСУ на момент публікації удар по заводу не коментували.

Доповнено 11:30. У пресслужбі Генштабу підтвердили ураження заводу «Елєктродєталь». Атаку на завод здійснили підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Зазначається, що завод розташовувався за 240 км.

«Карачевський завод “Елєктродєталь” виробляє різноманітні електричні з'єднувачі для військових та загальнопромислових застосувань, включаючи низькочастотні, високочастотні та комбіновані з'єднувачі. Продукція використовується в авіакосмічній, електронній, приладобудівній та інших галузях. Це, зокрема, з'єднувачі для друкованих плат, військової техніки, літаків, антен, базових станцій та інших систем, а також компоненти для різних вимірювальних приладів», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

На території заводу зафіксували вибухи та пожежу на території. Результати атаки наразі уточнюються.

Нагадаємо,26 вересня українські дрони атакували Афіпський НПЗ у Росії, який виробляє понад 2% від загального обсягу нафтопродуктів у Росії. Внаслідок атаки на заводі сталася пожежа.