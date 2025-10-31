Уламки російської міжконтинентальної балістичної ракети

Голова Служби безпеки України Василь Малюк повідомив, що влітку 2023 року українські військові знищили одну з трьох російських балістичних міжконтинентальних ракет «Орєшнік» на полігоні Капустин Яр в Росії. Про це Василь Малюк розказав під час брифінгу у п’ятницю, 31 жовтня, передає «Укрінформ».

«До цього ми жодного разу ми це не озвучували, але коротко можемо сказати, що один із трьох “Орєшників” був успішно знищений на їхній території, на полігоні Капустин Яр, силами ГУР, СБУ та Служби зовнішньої розвідки», – цитує «Укрінформ» Василя Малюка.

Василь Малюк також зауважив, що раніше публічно не повідомляли про цю операцію, а доповіли про «стовідсоткове» знищення «Орєшніка» лише Верховному головнокомандувачу – Володимиру Зеленському. Також про знищення російської експериментальної ракети знали кілька президентів інших країн.

«Це було в той момент, коли назву “Орєшнік” ще ніхто в широкому загалі не знав, не використовував, і росіяни на той час особливо ним ще не погрожували. Якщо я не помиляюсь, позаминулого літа провели ми цю успішну операцію», – розповів Василь Малюк.

Більше про російський «Орєшнік»

21 листопада росіяни під час масованої атаки вперше застосували проти України міжконтинентальну балістичну ракету (МБР). Застосування нового виду зброї підтвердили Повітряні сили України та президент Володимир Зеленський. Експериментальну балістичну ракету окупанти спрямували на Дніпро, тоді внаслідок атаки у місті постраждала будівля центру реабілітації людей з інвалідністю, котельня та два приватні будинки.

Ввечері того ж дня російський диктатор Владімір Путін заявив, що Росія випустила по Україні експериментальну балістичну ракету «Орєшнік», яка нібито здатна нести ядерний боєзапас.

24 листопада СБУ показала уламки міжконтинентальної балістичної ракети, яку росіяни випустили по Дніпру. Повідомлялось, що її максимальна швидкість становила 11 Махів (13475 км/год або ж майже 4 км/с). Встановлено, що російські військові випустили ракету з 4-го ракетного полігону Капустін Яр в Астраханській області Росії. Вона долетіла до Дніпра за 15 хвилин.