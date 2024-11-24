Журналістам показали уламки нової ракети, якою росіяни атакували Дніпро

Служба безпеки України показала журналістам уламки нової балістичної ракети, якою росіяни вдарили по Дніпру. Про це у неділю, 24 листопада, повідомила інформаційна агенція Associated Press.

«Від зброї, яка може нести як звичайні, так і ядерні боєголовки, залишилися обвуглені, понівечені дроти та попелястий корпус розміром із велику зимову шину», – пише Associated Press.

Залишки нової балістичної ракети наразі перебувають у місці, яке не розголошують. Представник СБУ зауважив, що уламки такої ракети в Україні виявили вперше, тому їх потрібно детально вивчити.

Зазначається, що ракета мала шість боєголовок, кожна з яких несла шість суббоєприпасів. Її максимальна швидкість становила 11 Махів (13475 км/год або ж майже 4 км/с). Встановлено, що російські військові випустили ракету з 4-го ракетного полігону Капустін Яр в Астраханській області Росії. Вона долетіла до Дніпра за 15 хвилин.

Додамо, що 22 листопада українські розвідники розповіли, що назва «Орєшник», яку використовують росіяни, насправді є шифром. У Головному управлінні розвідки вважають, що окупанти могли застосувати балістичну ракету з мобільного ракетного комплексу «Кєдр». А за даними Пентагону, ракета, якою росіяни вдарили по Дніпру, створена на основі російської міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 «Рубєж».

Нагадаємо, вранці 21 листопада росіяни масовано атакували Україну. Внаслідок атаки у Дніпрі постраждала будівля центру реабілітації людей з інвалідністю, котельня та два приватні будинки. Повітряні сили України повідомили, що росіяни вперше застосували міжконтинентальну балістичну ракету (МБР). Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив, що характеристики та швидкість ракети відповідали типу МБР.

Ввечері того ж дня російський диктатор Владімір Путін заявив, що Росія випустила по Україні експериментальну балістичну ракету «Орєшнік», яка нібито здатна нести ядерний боєзапас. За його словами удар – відповідь на застосування Україною ракет ATACMS та Storm Shadow у Курській та Брянській областях.