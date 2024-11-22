Наслідки атаки російської балістичної ракети на Дніпро

Для ракетного удару по Дніпру у ніч на 21 листопада російські окупанти могли застосувати балістичну ракету з мобільного ракетного комплексу «Кєдр». Про це повідомили у п’ятницю, 22 листопада у пресслужбі Головного управління розвідки.

За даними української розвідки, ракету запустили з Астраханської області Росії. Ворожий боєприпас долетів до Дніпра за 15 хвилин.

«На ракеті було встановлено шість бойових частин: кожна — оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії — понад 11 махів», – повідомили у пресслужбі ГУР.

Зазначимо, 11 махів – 13475 км/год або ж майже 4 км/с. До слова, напередодні Владімір Путін заявив, що випущена по Дніпру експериментальна ракета «Орєшнік» мала швидкість у 10 махів.

До розробки комплексу «Кєдр» залучили низку російських компаній військово-промислового комплексу:

АТ «Корпорация “Московскій інститут теплотєхнікі»

АТ «Фєдєральний научно-проізводствєнний центр “Тітан-Баррікади”» у Волгограді

АТ «Головноє особо конструкторскоє бюро “Прожектор”» у Москві

АТ «Концерн “Созвєздіє”» у Воронежі

АТ «Научно-производствєнноє прєдпріятіє “Спєценергомєханіка”» у Москві

ТОВ «Научно-ісследоватєльскій центр спецтєхнікі і конверсії “Контінєнт”» у Москві

У пресслужбі ГУР уточнили, що випробування ракетного комплексу відбувалися у місті Капустін Яр в Астраханській області, на території 4 державного центрального міжвидового полігону Росії. «Кєдр» випробовували у жовтні 2023 року та червні 2024 року.

Застосування міжконтинентальної балістичної ракети по Дніпру

Нагадаємо, у ніч на 21 листопада росіяни завдали ракетного удару по Дніпру, вперше застосувавши міжконтинентальну балістичну ракету. За даними «Української правди», це був перший випадок використання росіянами балістичної ракети середньої дальності РС-26 «Рубєж».

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що характеристики та швидкість ракети відповідали типу МБР. Того ж дня застосування Росією міжконтинентальної балістичної ракети підтвердили у пресслужбі СтратКому ЗСУ, зазначивши, що Україна стала першою країною світу, проти якої застосували МБР.

22 листопада російський президент Владімір Путін звинуватив Україну в застосуванні ATACMS та Storm Shadow на Курщину та Брянщину та заявив про «удар у відповідь» експериментальною балістичною ракетою «Орєшнік», яка нібито здатна нести ядерний боєзапас. Крім того, Путін заявив про готовність Росії застосовувати зброю проти обʼєктів тих країн, які дозволяють використовувати свою зброю проти російських обʼєктів.

Що відомо про «Орєшнік»

Офіційної інформації про боєзапас, вагу та розмір ракети у вільному доступі наразі немає. Втім, російські пропагандистські Telegram-канали заявили про такі характеристики ракети «Орєшнік»:

Дальність – до 5000 км

Швидкість – 12250 км/с

До слова, військовий портал Defence Express припустив, що «нова» ракета може бути боєприпасом середньої дальності РС-26 «Рубєж» під іншою назвою. У пресслужбі Пентагону також повідомили, що Росія застосувала балістичну ракету середньої дальності, створену на основі РС-26 «Рубєж».