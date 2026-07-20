Слідство встановило, що інцидент не мав національного чи етнічного підґрунтя

Польська поліція затримала 46-річного громадянина України, який на фестивалі «Лемківська ватра» у Ждині напав з ножем на 37-річного депутата повітової ради Горлиць та члена правління «Об‘єднання лемків». За скоєне йому загрожує до 10 років тюрми. Про це у понеділок, 20 липня, повідомила газета Rzeczpospolita.

Інцидент стався ввечері 16 липня перед початком фестивалю «Лемківська ватра», яке проходило у місті Ждині Малопольського воєводства на півдні Польщі. За даними поліції, 46-річний громадянин України прийшов на фестиваль у стані алкогольного сп’яніння. Під час заходу між ним та іншими учасниками виник конфлікт, який переріс у бійку.

У ході сварки чоловік дістав ніж і завдав кількох ударів 37-річному чоловіку. Потерпілий отримав поранення стегна, руки та спини, після чого його госпіталізували. Як з’ясувалося, поранений є депутатом повітової ради Горлиць і членом правління «Об’єднання лемків».

Після приїзду поліцейських українець чинив опір і не реагував на їхні вимоги, тому поліцейські застосували електрошокер. За інформацією поліції, на момент інциденту в крові чоловіка було понад 1,5 проміле алкоголю. Слідство також встановило, що інцидент не мав національного чи етнічного підґрунтя.

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Підозрюваний визнав свою вину. Суд ухвалив рішення про тимчасовий арешт нападника терміном на два місяці. Українцю інкримінують застосування насильства щодо працівників поліції та співробітників охорони, погрози учасникам заходу та заподіяння легких тілесних ушкоджень одному з учасників події. За скоєне йому загрожує позбавлення волі до 10 років.

До слова, «Лемківська ватра» – найбільший міжнародний фестиваль лемківської культури, який щорічно проходить у місті Ждині. Цей захід є одним з найважливіших та найстаріших культурних подій лемківської громади в Польщі. Перша Лемківська ватра відбулася 25 липня 1982 року. Спочатку фестиваль проводили в інших місцевостях, а згодом його постійною домівкою стало село Ждиня. З 1983 року фестиваль проходить там щороку.

Цьогорічна 44-та Лемківська ватра у Ждині відбувається 17-19 липня під гаслом «Дома найліпше». Організатори також наголошують на ідеї «Ні – ненависті», підкреслюючи, що захід відкритий для всіх, незалежно від походження, мови, релігії чи поглядів.