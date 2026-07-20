AliExpress має сплатити штраф у розмірі 550 млн євро

Європейська комісія наклала на китайський маркетплейс AliExpress штраф у розмірі 550 млн євро за порушення вимог Закону про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA). Причиною стали недостатні заходи для боротьби з продажем небезпечної, нелегальної та контрафактної продукції. Про це Єврокомісія повідомила у понеділок, 20 липня.

Це найбільший штраф, який ЄС коли-небудь застосовував за порушення DSA. За висновками регулятора, AliExpress не змогла належним чином оцінити ризики, пов’язані з продажем незаконних товарів, а також переоцінила ефективність власних механізмів їх виявлення та видалення.

У Єврокомісії також заявили, що компанія не забезпечила достатньої кількості працівників для перевірки потенційно незаконної продукції. Крім того, рекомендаційні алгоритми платформи продовжували просувати та рекламувати окремі нелегальні товари ще до того, як їх видаляли з маркетплейсу.

Маркетплейс зобов’язали усунути виявлені порушення

Розслідування діяльності AliExpress Єврокомісія розпочала ще у 2024 році. Тепер компанію зобов’язали усунути виявлені порушення та до 20 жовтня подати план дій щодо їх виправлення.

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У AliExpress заявили, що не погоджуються з рішенням європейського регулятора та вважають розмір штрафу непропорційним.

Попри новину про санкції, депозитарні розписки материнської компанії Alibaba Group під час передторгової сесії у Нью-Йорку зросли приблизно на 3,5%.

Регуляторний тиск ЄС на великі китайські маркетплейси посилюється на тлі стрімкого зростання обсягів онлайн-торгівлі. За даними Єврокомісії, у 2024 році митні органи країн ЄС опрацювали близько 4,6 млрд недорогих міжнародних посилок — у середньому майже 12 млн щодня. Понад 90% таких відправлень надійшли з Китаю.

Останнім часом у Європі також зростає кількість претензій до платформ Temu та Shein через можливі порушення правил торгівлі. Аналітики вважають, що нові вимоги ЄС можуть суттєво ускладнити роботу китайських маркетплейсів на європейському ринку.

Раніше Європейський Союз оштрафував китайський маркетплейс Temu на 200 млн євро через продаж товарів з високим вмістом токсичних речовин – зокрема, дитячих іграшок та зарядних пристроїв.

До слова, на український ринок поступо заходить польський маркетплейс Allegro. Зокрема, з чернвя українці можуть купувати у польських продавців із прямою доставкою в Україну, наступним етапом стане адаптація домену Allegro.ua для українських продавців.