Шуфрич-молодший мав значно кращі умови, ніж інші мобілізовані

Син народного депутата Нестора Шуфрича 31-річний Нестор Шуфрич-молодший після мобілізації потрапив до роти резерву 241-ї окремої бригади територіальної оборони, однак згодом оформив відпустку і до підрозділу не повернувся. Про це йдеться у колонці журналіста «Економічної правди» «Що відбувається після “бусифікації”, якщо ви з грошима чи без них», яка була опублікована у понеділок, 20 липня.

За даними журналістів, під час перебування у частині він мав значно кращі умови, ніж інші мобілізовані. Як стверджує автор, Шуфрич-молодший проживав не у загальній казармі, а в окремій кімнаті для відпочинку адміністрації, де мав власне односпальне ліжко. Крім того, попри заборону для інших новобранців, він користувався мобільним телефоном і міг вільно спілкуватися під камерами відеоспостереження.

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Також повідомляється, що після видачі спорядження Нестору Шуфричу передали керамічні бронеплити та шолом. За словами журналіста, він відкрито розповідав іншим військовослужбовцям, ким є, а також скаржився на переслідування свого батька.

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Сам Шуфрич-молодший стверджував, що мав бронювання, яке планував продовжити, однак був затриманий працівниками Печерського РТЦК, після чого пройшов військово-лікарську комісію та був направлений до резервної роти 241-ї бригади. За його словами, його зупинили біля будинку дівчини. Він також розповідав, що міг уникнути мобілізації за гроші, як це, за його словами, зробив один із його знайомих, але принципово цього не робив.

За даними журналістів, згодом Шуфрич-молодший отримав відпустку за сімейними обставинами. На момент публікації матеріалу до резервної роти він так і не повернувся.

Зазначимо, що в Нестора Шуфрича є п'ятеро дітей (три сини та дві доньки) від трьох різних шлюбів. Нестор Шуфрич-молодший народився у 1994 році від другої дружини Наталії.

Нагадаємо, СБУ та ДБР підозрюють Нестора Шуфрича у державній зраді, фінансуванні Росгвардії у Криму та підривній діяльності. За даними слідчих, Шуфрич зареєстрував придбану у Криму нерухомість за російськими законами, а потім надав її у користування російським військовим. Крім того, нардеп неодноразово свідомо поширював російську пропаганду під час своїх публічних виступів та інтерв’ю.

У вересні 2024 року Нестора Шуфрича затримали та помістили в СІЗО без права внесення застави. Втім, у січні 2026 року суд дозволив йому вийти з-під варти під заставу в розмірі понад 33 млн грн. Вже у квітні 2026 року Шуфрича відпустили з-під варти під домашній арешт.