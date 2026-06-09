Шуфрич вперше з моменту арешту взяв участь у засіданні комітету

Народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич, який перебуває під домашнім арештом за підозрою у державній зраді, дистанційно взяв участь у засідання Комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Про це свідчить трансляція комітету у вівторок, 9 червня.

Під час засідання були присутні офлайн голова комітету Ярослав Юрчишин (Голос) та Євгеній Брагар. Шуфрич долучився до засідання через платформу Zoom.

«Дуже вас радий бачити, Несторе Івановичу, і дуже радий, що вже не кажу “Один відсутній”», – сказав Брагар під час засідання.

На засіданні Шуфрич підтримав рішення комітету парламенту про винесення законопроєктів №15256 «Про внесення змін до регламенту Верховної Ради щодо особливостей оприлюднення законів», а також №15294 «Про внесення змін до ККУ щодо посилення відповідальності за виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії».

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Зазначимо, раніше Шуфрич був головою Комітету з питань свободи слова. Попри те, що у вересні 2023 року парламент зняв його з посади, Нестора Шуфрича залишили членом комітету через недобір учасників.

Нагадаємо, СБУ та ДБР підозрюють Нестора Шуфрича у державній зраді, фінансуванні Росгвардії у Криму та підривній діяльності. За даними слідчих, Шуфрич зареєстрував придбану у Криму нерухомість за російськими законами, а потім надав її у користування російським військовим. Крім того, нардеп неодноразово свідомо поширював російську пропаганду під час своїх публічних виступів та інтерв’ю.

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У вересні 2024 року Нестора Шуфрича затримали та помістили в СІЗО без права внесення застави. Втім, у січні 2026 року суд дозволив йому вийти з-під варти під заставу в розмірі понад 33 млн грн. Вже у квітні 2026 року Шуфрича відпустили з-під варти під домашній арешт.

До слова, поки Нестор Шуфрич був у СІЗО, суд дозволив йому здійснювати депутатські повноваження.