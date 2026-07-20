Назарій Гусаков перебуває під нічним домашнім арештом

Львів’янину Назарію Гусакову, який організував збір коштів собі на лікування спінально мʼязевої атрофії (СМА), повідомили про нову підозру – у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Про це у понеділок, 20 липня, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

«Кошти, які люди переказували, сподіваючись врятувати життя, надалі проходили через складну систему фінансових операцій. Їх переводили через криптовалютні сервіси Binance та WhiteBIT, розподіляли більш ніж на 1170 банківських карток інших людей, конвертували у криптовалюту USDT і переміщували між численними криптогаманцями. Усе це, за версією слідства, мало ускладнити встановлення походження коштів та приховати їхній подальший рух», – розповів прокурор.

Загальний обсяг фінансових операцій, про які слідству відомо, перевищує 162,5 млн грн. Ці обставини підтверджені висновком судової експертизи. Також слідчі встановили нових потерпілих. Якщо під час першої підозри їх було 34, то сьогодні вже 96. Розмір збитків збільшився із 1,3 млн грн до понад 2 млн грн.

За словами Руслана Кравченка, підозрюваний співпрацює зі слідством, надає пояснення та повністю визнав свою вину в інкримінованих злочинах. Досудове розслідування шахрайства та легалізації майна в особливо великих розмірах завершене. Після того, як сторона захисту ознайомиться з матеріалами справи, обвинувальний акт скерують до суду.

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«В окремому кримінальному провадженні ми продовжуємо встановлювати повний маршрут руху коштів, усіх осіб, які могли брати участь у фінансових операціях, а також фактичних користувачів криптовалютних гаманців, через які проходили гроші. Перевіряються й інші фінансові операції, які наразі не охоплені повідомленими підозрами. Якщо буде встановлено інших причетних до цієї схеми, кожен із них нестиме відповідальність відповідно до закону», – наголосив генпрокурор.

Нагадаємо, Назарій Гусаков організував у соціальних мережах і телеграм-каналах кампанію зі збору грошей, заявляючи про нібито критичну потребу в дороговартісному препараті для лікування СМА. Водночас з червня 2024 року він отримував цей лікарський засіб безоплатно за рахунок місцевого бюджету. Слідчі розпочали розслідування, на що підозрюваний витрачав зібрані гроші. У червні його адвокатка заявила, що стан Гусакова суттєво погіршився, він повністю втратив рухливість. Суд обрав йому запобіжний захід – нічний домашній арешт.