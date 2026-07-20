Дітей вчать розвивати мислення і креативність, а не зазубрювати інформацію

У США набирає популярності новий формат приватного навчання, у якому значну частину академічної підготовки дітей відводять штучному інтелекту. Завдяки цьому школярі витрачають на традиційні предмети лише кілька годин, а решту часу присвячують комунікації, підприємництву та роботі над власними проєктами. Про новий освітній тренд розповіла «Освіторія».

Заможні американські родини дедалі частіше придивляються до шкіл, які відмовляються від класичної моделі «вчитель – клас – підручник». Засновники таких закладів вважають, що частину функцій педагога може виконувати штучний інтелект: пояснення матеріалу, перевірку знань і підбір навчальних завдань.

Натомість в школі зосереджуються на навичках, які, на думку прихильників моделі, будуть особливо потрібними в майбутньому. Йдеться про вміння презентувати власні ідеї, домовлятися, працювати в команді, створювати продукти та запускати власні проєкти.

Прихильники такого підходу вважають, що освіта має готувати дітей не до запам’ятовування великих обсягів інформації, а до реальності, у якій ШІ стане звичним робочим інструментом.

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Одним із найвідоміших прикладів нової моделі є Alpha School. Її учні проводять близько двох годин на день за академічними завданнями, які допомагають виконувати персоналізовані ШІ-інструменти. Система відстежує навчальний процес: аналізує час виконання завдань, помилки та теми, які дитина засвоює краще або гірше.

На основі цих даних програма підлаштовує навчання під конкретного учня. Вільний час школярі використовують для практичних занять. Вони працюють над проєктами, вчаться презентувати ідеї, розвивають комунікаційні навички та підприємницьке мислення.

Працівників школи називають наставниками, або guides. Вони не проводять традиційні уроки, а допомагають дітям визначати цілі, працювати над проєктами й розвивати навички, які складно автоматизувати.

Навчання в Alpha School коштує до 75 тисяч доларів на рік. Школу підтримує американський мільярдер Білл Екман.

Ще один приклад – Forge Prep у Нью-Джерсі. Це нова школа для дітей 5–8 класів, яку засновники позиціонують як заклад для майбутнього. Її слоган: «Створено для 2040-го. Не для 1940-го».

Учні Forge Prep вивчають базові дисципліни, але паралельно створюють власні продукти, працюють над реальними завданнями та вчаться розробляти бізнес-ідеї. Штучний інтелект тут використовують передусім як інструмент для роботи над проєктами, а не як заміну людській взаємодії.

Навчання коштує від 24 до 36 тисяч доларів на рік. Наступного року вартість планують підвищити до 60 тисяч доларів. Водночас майже третина учнів отримує фінансову допомогу. Попит на школу значний: на перші 34 місця надійшло близько 600 заявок. У Forge Prep також заявляють, що готові інвестувати до 200 тисяч доларів у випускника, якщо він вирішить започаткувати власний бізнес.

Попри інтерес з боку забезпечених родин, освітні дослідники закликають не робити поспішних висновків. Наразі недостатньо незалежних досліджень, які б доводили перевагу навчання з активним використанням ШІ над традиційними освітніми моделями. Окреме занепокоєння викликає і можливе посилення освітньої нерівності. Дорогі експериментальні школи доступні переважно родинам із високими доходами, тому далеко не всі діти можуть скористатися такими підходами.