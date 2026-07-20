За останні роки Львівська обласна рада продала через аукціони чимало об'єктів нерухомості, що перебували у її власності

У 2020 році Львівська обласна рада виставила на аукціон обласний дитячий кардіоревматичний санаторій на вул. Коновальця, 114, який функціонував з кінця 1960-х і до 2017 року. Ці наміри облради викликали гучний скандал. Але це не зупинило тодішнього голову ЛОР Олександра Ганущина і територію площею 3,29 га вдалося продати з другої спроби за 37 млн грн. Колишній санаторій перейшов у власність ТОВ «Бізнес галерея Лев».

Львівська міська рада намагалася через суд оскаржити право власності Львівської обласної ради на ці приміщення, проте програла суд. Тоді мерія закликала потенційних покупців утриматися від участі в аукціоні, вважаючи продаж цих приміщень незаконним. Але це не допомогло.

Вже у 2021 році депутати Львівської міськради з другої спроби погодили розробку детального плану території в районі вулиць Коновальця, Житомирської, Гіпсової та Семирадського. Однак за кілька днів міський голова наклав вето на цю ухвалу.

Після проведення архітектурного конкурсу у 2022 році забудовник повторно повернувся до цього питання у 2023 році. Наприкінці 2024 року депутати таки затвердили ДПТ. Він передбачав будівництво клубного житлового будинку на 44 квартири, підземного паркінгу на 55 місць та комерційних приміщень.

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Зрештою, у 2026 році мінкульт дозволив будівельній компанії «Авалон» звести ЖК на території колишнього кардіоревматичного дитячого санаторію, попри те що ЛМР відмовило у видачі містобудівних умов та обмежень на будівництво у зв’язку з невідповідністю опорному плану – перевищенні допустимої висоти.

За останні роки Львівська обласна рада продала через аукціони чимало об'єктів нерухомості, що перебували у її власності. Серед них – колишні медичні заклади, адміністративні будівлі та інші приміщення. Розповідаємо, які об'єкти вже змінили власників та за які суми їх вдалося продати.

Як Львівська облрада продала колишній дитячий психоневрологічний диспансер на вул. Драгоманова, 58.

У 2020 році Львівській облраді вдалося з другої спроби продати колишній дитячий психоневрологічний диспансер, що розташований неподалік центру міста на вул. Драгоманова, 58. На продаж тоді виставили дві будівлі колишнього дитячого психоневрологічного диспансеру, що розташовані на одній земельній ділянці.

Приміщення на вул. Драгоманова, 58

Зокрема – віллу Макаревича на вул. Драгоманова, 58, загальною площею 1076,3 м², де розміщувався стаціонар диспансеру, та будівлю колишньої поліклініки дитячого диспансеру площею 720,8 м², що розташована поруч. Продати колишній дитячий психоневрологічний диспансер вдалося за 40 млн грн компанії ТОВ «Резерв П Л Ю С», яка належить до орбіти компаній «Інтеграл-буд» екс-депутата та відомого львівського забудовника Володимира Зубика.

Продаж поліклініки на вул. Єфремова, 59: як відбувався продаж

Влітку 2025 року управління майном спільної власності Львівської облради провело ще один аукціон з продажу будівлі колишньої онкополіклініки на вул. Єфремова, 59 у Львові. Зведений у 1927 році будинок на вул. Єфремова, 59 спочатку був приватною резиденцією родини Осіньських. Пізніше у ньому розмістили поліклініку. Під час торгів вартість зросла більше ніж утричі. Зрештою, майно площею 781,8 м² продали за 65,3 млн грн будівельній компанії «Хабітат Рітейл».

Будівля колишньої онкополіклініки на вул. Єфремова, 59

До слова, Львівська міська рада намагалася оскаржити рішення Львівської обласної ради про приватизацію будівлі поліклініки, наполягаючи, що вона перебуває у спільній власності. Відповідний позов міськрада подала до суду, однак Господарський суд Києва відмовив у його задоволенні. Згодом це рішення залишили без змін апеляційна інстанція та Верховний Суд, який остаточно завершив судовий спір. Суд дійшов висновку, що наведені ЛМР правові висновки з інших справ стосуються непорівнюваних правовідносин, тому підстав для перегляду рішень попередніх інстанцій немає.

Продаж трьох будівель на території обласної клінічної лікарні

У 2020 році Львівська облрада виставила на аукціон ще три приміщення на території Львівської обласної клінічної лікарні. Спочатку провели аукціон з продажу столярної майстерні на вул. Некрасова, 6, поблизу центру Львова. Тоді будівлю площею 236 м² купила київська фармацевтична компанія «ЛІНК-МЕДИТАЛ» за 3 млн грн.

Територія Львівської обласної клінічної лікарні

А згодом виставила на продаж ще два приміщення – Центральний рентгенрадіо-фізкабінет, що на вул. Чернігівській, 7 (площа майже 400 м²), та оранжерею на вул. Некрасова, 6, площею 250 м². Зокрема, приміщення Центрального рентгенрадіо-фізкабінету купила фірма «ЕО ПІДБІРЦІ СОЛАР» за понад 5 млн грн. Власником компанії є бізнесмен Андрій Загородник, якого пов’язують бізнесовими зв’язками з Зіновієм Козицьким.

Іншу будівлю на вул. Некрасова, 6 площею 250 м² купила підприємиця Анна Ємельянова за 9,95 млн грн. Тоді на торги подалися рекордна кількість учасників, а ціна зросла у 25 разів.

Багаторічні судові спори навколо продажу семи лікарняних приміщень

У 2008 році депутати міської ради Львова передали у підпорядкування Львівської обласної ради низку комунальних приміщень, де розміщувалися медичні заклади, проте приміщення, у яких вони були розташовані, залишалися у власності міста.

Зокрема, йшлося про відділення фтизіопульмонології в будинку №24 на вул. Лемківській, пульмонологічне та фтизіопедіатричне відділення в будинку №14 на вул. Устияновича, будівлі в будинку №274 на вул. Замарстинівській, лікувальний корпус, адмінкорпус в будинку №233 на вул. Личаківській, другий лікувальний корпус в будинку №81 на вул. Замарстинівській, лікувальний корпус «А-2» в будинку №4а на вул. Кордуби та головний лікувальний корпус в будинку №83 на вул. Замарстинівській.

Приміщення на Лемківській, 24

У 2009 році облрада оформила право спільної власності на сім приміщень, включно з двома колишніми лікарняними приміщеннями – корпусом протитуберкульозного диспансеру на вул. Лемківській, 24, та на вул. Устияновича, 14.

Натомість у 2017 році Львівська міська рада звернулася до Господарського суду Києва, щоб оскаржити рішення про оформлення спільного права власності на згадані приміщення. Під час судових процесів, у тому ж році обласна рада продала дві спірні будівлі на вул. Лемківській та Устияновича загальною площею понад 880 м² лише за 11,5 млн грн.

До слова, корпус протитуберкульозного диспансеру на вул. Лемківській площею 450 м² продали за 5,58 млн грн компанії з виробництва м’яса ТзОВ «ЛембергМіт». Інший корпус цього диспансеру на вул. Устияновича купило львівське підприємство «Біола», яке займається продажем фармацевтичних товарів, за 5,9 млн грн.

Судова тяганина навколо приміщень медичних закладів тривала впродовж кількох років. Зокрема, взимку 2021 року Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду визнав незаконним рішення Львівської облради про оформлення права спільної власності на сім комунальних приміщень у Львові, де були розташовані медичні заклади, і скасував його.

Кому дістався історичний будинок із Меркурієм у центрі Львова?

Львівська облрада продала колишню будівлю Дирекції залізниці, що на вул. Січових Стрільців, 3, навесні 2025 року. Її придбав єдиний учасник торгів компанія «Малярство», пов’язана із відомим львівським підприємцем Володимиром Матківським, за 50 млн грн.

На продаж виставили понад дві третини історичної будівлі – 1 253,7 м² із 1 781,8 м² загальної площі. Власник отримав приміщення другого, третього та четвертого поверхів і антресолі. За інформацією, яка була зазначена на аукціоні, технічний стан будівлі задовільний, попри це будівля потребує суттєвого ремонту.

Колишня будівля Дирекції залізниці, що на вул. Січових Стрільців, 3

Вже у лютому 2026 року Радехівська компанія «Малярство» докупила ще частину приміщень колишнього будинку Дирекції Залізниці на вулиці Січових Стрільців, 3. Зокрема, з аукціону продали коридори, сходові марші та санвузли загальною площею 428,9 м², які розташовані на 1-4 поверхах будівлі. Вартість покупки склала понад 17 млн грн. У двох торгах участь взяла лише одна компанія-переможець.

Продаж частини історичної будівлі у центрі Львова на вул. Городоцькій

Управління майном спільної власності Львівської облради влітку 2025 року провело ще один аукціон. Цього разу йшлося про продаж нежитлових приміщень п’ятого поверху в центрі Львова на вул. Городоцькій, 2.

Будинок на вул. Городоцькій,2 є пам'яткою архітектури місцевого значення

Участь у торгах взяв знову лише один учасник – львівська фірма «Мобіл-Експерт». Приміщення позаду Львівської опери площею 470,9 м² купили за 44 млн грн. До слова, збудована у 1912 році п'ятиповерхова цегляна будівля має статус пам'ятки архітектури місцевого значення.

Одним з найскандальніших продажів ЛОР став продаж універмагу «На Ринку» за 63 млн грн. Будівля на площі Ринок, 32 зведена у 1912 році і є пам’яткою архітектури. Два поверхи площею 1689 м2 придбав Андрій Кифоренко, згодом там відкрили ресторан «Театр пива «Правда» холдингу емоцій !FEST.

Окрім того, Львівська облрада у 2020 році за понад 5 млн грн продала приміщення книгосховища Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки, що на вул. Винниченка, 1 у центрі міста.

У 2021 році ЛОР за 30 млн грн продала колишні аптечні склади на вул. П'ясецького, 9 у Львові.