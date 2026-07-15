Історія із забудовою на вул. Коновальця, 114, 116 тягнеться вже шість років

Міністерство культури України дозволило будівельній компанії «Авалон» забудувати територію колишнього кардіоревматичного дитячого санаторію на вул. Коновальця, 114–116 у Львові. Про це йдеться в аналітичному висновку відомства на відповідну науково-проєктну документацію, що є в розпорядженні ZAXID.NET. Водночас міністерство рекомендувало доопрацювати проєкт відповідно до містоохоронної документації, знизивши висотність майбутнього житлового комплексу. Наприкінці червня Львівська міська рада вже відмовила забудовнику у видачі містобудівних умов та обмежень.

Як інформував раніше ZAXID.NET, забудувати територію колишнього кардіоревматичного дитячого санаторію на вул. Коновальця планує відомий львівськи девелопер «Авалон». На розгляд Мінкульту подано науково-проєктну документацію про містобудівні перетворення на території буферної зони об'єкта Всесвітньої спадщини «Львів. Ансамбль історичного центру», що розроблена ФОП Ігорем Бокалом.

Пропонується будівництво нового, багатоквартирного три- та чотириповерхового житлового будинку з підземною автостоянкою, з реконструкцією існуючих історичних вілл на вул. Євгена Коновальця, 114 та 116. Підсобні споруди на території будуть демонтовані. Висота житлової будівлі планується на рівні 12,8 м.

«Цінність об’єкта перетворень визначена як низька. Ступінь зміни при містобудівному та архітектурному перетворенні визначений як помірний. Ступінь впливу на об’єкт всесвітньої спадщини “Львів. Ансамбль історичного центру” оцінюється як нейтральний/низький, при цьому врахована категорія території за шкалою цінності середня. Мінкульт робить висновок, що містобудівне перетворення відповідно до поданих матеріалів не матиме негативного впливу на об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО», – йдеться у висновку міністерства культури.

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Водночас в міністерстві рекомендують скоригувати проєктну документацію відповідно до вимог історико-архітектурного опорного плану Львова, згідно з яким висота нової забудови і тієї, що підлягає реконструкції, в цій ділянці обмежується 11 м до гребня даху.

Додамо, що 26 червня 2026 року Львівська міська рада відмовила у видачі містобудівних умов та обмежень на будівництво на вул. Коновальця, 114–116 у зв’язку з невідповідністю опорному плану – перевищенні допустимої висоти.

У компанії «Авалон» говорять, що будівництво клубного будинку на вул. Коновальця відповідатиме всім вимогам законодавства.

«Для нас цей проєкт, насамперед, про відповідальність перед містом та його історією. Працюючи в історичному ареалі Львова, ми розуміємо, що кожне архітектурне рішення впливає не лише на сьогоднішній день, а й на те, яким це середовище залишиться для наступних поколінь. Ми переконані, що сучасна архітектура може бути делікатним продовженням історичного контексту, доповнювати його та відкривати нове життя територіям, які роками залишалися поза активним міським розвитком», – сказав ZAXID.NET представник «Авалону» Роман Давимука.

Що відомо про ділянку на вул. Коновальця

З кінця 1960-х років і до 2017 року на вул. Коновальця 114, 116 працював обласний дитячий кардіоревматичний санаторій. Після його закриття через відсутність пацієнтів Львівська обласна рада виставила приміщення на приватизацію – два корпуси площею 396 і 190 м², ідальню площею 55 м², овочесховище, гараж, склад і фонтан. Площа земельної ділянки, на якій розташовані будівлі, становить 0,4426 га.

На початку 2020 року облрада виставила на аукціон санаторій зі стартовою ціною в 11,4 млн грн. У лютому санаторій за 41,6 млн грн купила львівська фірма «Нордік-Буд», власником якої є батько голови Львівської ОВА Зіновій Козицький. Однак після резонансу, викликаного продажем об’єкту, він відмовився підписувати угоду.

Після другого аукціону (перший був невдалим) колишній санаторій перейшов у власність ТОВ «Бізнес галерея «Лев» за 37 млн грн. Під час продажу будівлі на вул. Коновальця, 114-116 Львівська міська рада закликала підприємців не брати участь в аукціоні, вважаючи продаж незаконним. Також ЛМР судилась з ЛОР за право власності на ці приміщення, проте програла суд.

У лютому з 2021 року власником будівель на вул. Коновальця, 114, 116 стало ТОВ «Скай дістрікт», зареєстроване у 2019 році на вул. Коновальця, 116. Директором компанії вказаний Олександр Фтомін, а бенефіціарами – ТзОВ «Авалон Інкомпані», що належить львів’янці Аллі Шамовій.

У травні 2021 року депутати Львівської міськради на сесії з другої спроби погодили розробку детального плану території в районі вулиць Коновальця, Житомирської, Гіпсової та Семирадського. За кілька днів міський голова Андрій Садовий наклав вето на цю ухвалу.

У лютому 2022 року у Львові організували архітектурний конкурс на найкращий проєкт будівництва житлового комплексу на території дитячого санаторію, переможцями якого стали львівські архітектори. Після цього історія з забудовою ділянки на вул. Коновальця, 114, 116 затихла, та в лютому 2023 року ТОВ «Скай дістрікт» знову звернулось до Львівської міськради з проханням розробити ДПТ. у травні депутати дозволили розробити план, що погодили на сесії ЛМР 31 грудня 2024 року.

Детальний план передбачає будівництво на території колишнього санаторію клубного будинку на 44 квартири з підземним паркінгом на 55 місць. На перших поверхах будинку планують облаштувати комерцію.