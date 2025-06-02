Будинок на вул. Городоцькій,2 є пам'яткою архітектури місцевого значення

Управління майном спільної власності Львівської облради провело аукціон з продажу нежитлових приміщень п’ятого поверху в будинку на вул. Городоцькій,2 у центрі Львова. Купити приміщення зголосився один учасник – львівська фірма «Мобіл-Експерт», яка запропонувала ціну 44 млн грн (на 5,5 млн грн більшу від стартової).

Йдеться про нежитлові приміщення п’ятого поверху загальною площею 470,9 м2 на вул. Городоцькій, 2 позаду Львівської опери. Це п’ятиповерхова цегляна будівля, 1912 року побудови, внесена до реєстру пам’яток архітектури місцевого значення. В описі лоту зазначається, що вхід в приміщення з двору по сходовій клітці, технічний стан – задовільний, висота приміщень – 3,85 м. Наявні комунікації. Земельна ділянка не сформована.

Стартова ціна продажу становила близько 38,5 млн грн. На аукціон зголосився один учасник – ТзОВ «Мобіл-Експерт», запропонувавши викупити приміщення за 44 млн грн (менше ніж 2300 дол/м2).

За інформацією YouControl, фірма «Мобіл-Експерт» зареєстрована понад 11 років тому у Львові. Основний вид діяльності – консультування з питань комерційної діяльності й керування. Розмір статутного капіталу – 300 грн. Власницею фірми є мешканка села Липники Галина Мадалинська. Вона також є керіваницею фірм «Львівскан» та «Іммобільяре фамільяре».

Нагадаємо, раніше Львівська облрада продала колишню будівлю Дирекції залізниці, що на вул. Січових Стрільців, 3 у центрі Львова за 50 млн грн.