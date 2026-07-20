Виробничий цех на Закарпатті компанія з Нікополя відкрила на початку 2023 року

Українська компанія Centravis, яка виготовляє безшовні нержавіючі труби, з 1 вересня законсервує виробничий майданчик в Ужгороді. Причиною такого кроку стало запровадження Євросоюзом оновленої системи тарифних квот, що передбачає 50% мито на імпорт сталі понад встановлені ліміти.

Нагадаємо, в межах нових правил Україна отримала квоту на постачання сталевої продукції без сплати додаткового мита обсягом близько 1 млн тонн на рік. При цьому у 2025 році українські виробники відвантажили до країн ЄС 2,65 млн тонн готової металопродукції.

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Нові квоти ЄС змушують українські промислові компанії зменшувати потужності. У понеділок, 20 липня, головний виконавчий директор Centravis Юрій Атанасов зазначив UAprom, що за підсумками першого півріччя 2026 року компанія збільшила виробництво безшовних нержавіючих труб на 6,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, однак рішення Євросоюзу, який є одним із ключових ринків збуту для підприємства, суттєво обмежує можливості для експорту сталевої продукції з України.

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«ЄС встановив квоту на українські безшовні нержавіючі труби обсягом 6 524 тонни, хоча торік Україна експортувала 11 306 тонн.Фактично одним регуляторним рішенням для нас закрили майже половину європейського ринку. Наслідки цього рішення можуть бути надзвичайно болісними як для компанії, так і для української економіки», – зазначив Атанасов.

Одним із наслідків нових торговельних обмежень стало рішення компанії законсервувати з 1 вересня промисловий майданчик в Ужгороді, значною мірою орієнтований на замовників із ЄС. Виробничий цех на Закарпатті компанія з Нікополя відкрила на початку 2023 року, створивши 100 робочих місць. У разі перегляду рішення ЄС або зростання попиту на українські безшовні нержавіючі труби на ринках інших регіонів виробництво в Ужгороді відновлять.

Centravis входить в десятку найбільших світових виробників безшовних нержавіючих труб. Підприємство об’єднує трубопресовий та трубоволочильний цехи, які до 2000 року були частиною «Нікопольського Південнотрубного заводу» –найбільшого промислового комплексу з виробництва безшовних труб в Україні. Власники холдингу – дніпряни Василь та Юрій Атанасові.

У 2025 році компанія поставила у 70 країн світу понад 13 тис. тонн безшовних нержавіючих труб. Майже 76% продукції реалізували в країнах Євросоюзу.