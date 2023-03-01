В Ужгороді на виробництві працюють і фахівці-переселенці, і місцеві мешканці

Компанія «Сентравіс», яка є одним із найбільших виробників безшовних труб в Європі, відкрила новий виробничий цех в Ужгороді. Наразі тут запустили автоматизовані лінії, також тут працюють близько 100 робітників. Частина з них переїхала в Ужгород з основного заводу у Нікополі. Запуск цеху в Ужгороді компанія «Сентравіс» анонсувала у січні 2023 року.

Про відкриття нового цеху компанії «Сентравіс» у середу, 1 березня, повідомила прес-служба Ужгородської міської ради. В Ужгороді планують виробляти труби для паливних систем автомобілів. «Сентравіс» навіть в умовах війни залишається важливим постачальником інструментальних труб для автопрому на ринки Німеччини, Італії, Франції та США.

«Виготовлення труб для автомобільної промисловості лише 1 із 8-ми сегментів промислового комплексу з виробництва безшовних труб «Сентравіс». У цеху працюють автоматизовані виробничі лінії, робітників – близько 100. Частина працівників переїхала в Ужгород з основного заводу у Нікополі, працевлаштовувати планують і місцевих фахівців», – зазначили у прес-службі міськради.

Як повідомляв ZAXID.NET, запуск нового виробничого цеху в Ужгороді компанія «Сентравіс» анонсувала у січні 2023 року. Тоді прес-служба «Сентравіс» повідомляла, що тут планують виробляти труби для паливних систем автомобілів. У цеху працюватиме автоматизована лінія виробництва, тому велику кількість робітників не залучатимуть.

Зазначимо, «Сентравіс» є однією із провідних компаній у світі в своїй сфері, це одне з найбільших в Європі спеціалізованих підприємств з виробництва безшовних нержавіючих труб. Продукція заводу застосовується в автомобілебудуванні, нафтохімічній та газовій промисловості, суднобудуванні, аерокосмічній галузі, атомній та тепловій енергетиці.

Раніше компанія повідомляла, що протягом 11 місяців 2022 року виготовила понад 10 тис. тонн безшовних труб і сплатила податків до бюджету на суму понад 230 млн грн. «Сентравіс» продовжує роботу в Нікополі: наразі там працює гарячий та холодний цехи. Напередодні 2023 року «Сентравіс» створив холдингову компанію Top Groups у Швейцарії.