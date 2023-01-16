Компанія «Сентравіс», яка є одним із найбільших виробників безшовних труб в Європі, оголосила про відкриття нового виробничого цеху в Ужгороді. Очікується, що на підприємстві працюватиме близько 100 людей. У компанії зазначають, що запуск цеху «на завершальному етапі». Дату відкриття наразі не повідомляють. До цього часу виробничі потужності компанії були тільки у Нікополі Дніпропетровської області.

Про запуск нового виробничого цеху в Ужгороді повідомила прес-служба компанії «Сентравіс» на офіційній сторінці у Facebook. У компанії уточнюють, що в Ужгороді планують виробляти труби для паливних систем автомобілів. У цеху працюватиме автоматизована лінія виробництва, тому велику кількість робітників не залучатимуть. «Зараз завершується робота щодо відкриття нового підприємства в Ужгороді, де працюватиме цех з виробництва трубок для паливних систем автомобілів.На новому підприємстві працюватиме близько 100 людей. За рахунок нової автоматизованої лінії мінімізується залучення людей у виробництво», – йдеться у повідомленні.

за словами директора з продажів компанії «Сентравіс» Артема Атанасова, команда в Ужгороді уже завершує підготовку до запуску нового цеху: «Запуск виробництва в Ужгороді на завершальному етапі. Команда завершує усі необхідні процеси», – уточнив Артем Атанасов.

«Сентравіс» є однією із провідних компаній у світі в своїй сфері, це одне з найбільших в Європі спеціалізованих підприємств з виробництва безшовних нержавіючих труб. Продукція заводу застосовується в автомобілебудуванні, нафтохімічній та газовій промисловості, суднобудуванні, аерокосмічній галузі, атомній та тепловій енергетиці.

Раніше компанія повідомляла, що протягом 11 місяців 2022 року виготовила понад 10 тис. тонн безшовних труб і сплатила податків до бюджету на суму понад 230 млн грн. «Сентравіс» продовжує роботу в Нікополі: наразі там працює гарячий та холодний цехи. Напередодні 2023 року «Сентравіс» створив холдингову компанію Top Groups у Швейцарії.