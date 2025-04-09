Чиновника затримали під час передачі другої частини хабара – 28 тис. грн

Правоохоронці затримали працівника Середнянської селищної ради, який вимагав хабар у переможця тендеру на постачання паливної деревини для потреб громади. Про це 9 квітня ZAXID.NET повідомили джерела у правоохоронних органах.

Фотографіями затримання посадовця поділився депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола. За інформацією депутата, начальник одного з відділів Середнянської селищної ради вимагав у підрядника 15% відкату від суми договору.

«Чиновник обіцяв надати можливість укласти договір із селищною радою, гарантував безперешкодне прийняття товару та його своєчасну оплату. Спочатку взяв 15 тис. грн, а під час передачі другої частини – ще 28,7 тис. грн його затримали», – написав Віталій Глагола у Telegram.

Затриманому оголосять підозру за ст. 368 Кримінального кодексу України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовцем неправомірної вигоди.