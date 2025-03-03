Затриманому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна

Посадовець ГУ ДСНС у Закарпатській області вимагав 6 тис. доларів хабара за сприяння у працевлаштуванні в очолюваний ним підрозділ. Йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 3 березня, начальника районного управління ДСНС затримали одразу після одержання обумовленої суми грошей.

«Підозрюваний за хабар обіцяв сприяти громадянці у працевлаштуванні до очолюваного ним підрозділу. Під час особистих зустрічей він озвучив порядок подальших дій жінки та вартість такої послуги – 6 тис. доларів. Його взяли під варту з можливістю внести заставу та відсторонили від займаної посади», – розповіли правоохоронці.

Затриманому оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 КК України – вимагання та одержання неправомірної вигоди службовцем. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.