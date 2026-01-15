Соковиті курячі крильця у соусі теріякі – страва, яка поєднує солодко-соєвий смак із ніжним м’ясом. Такі крильця чудово підходять як закуска чи основна страва для вечері. Рецепт від користувачки тредсом Diana01001.

Інгредієнти

Курячі крильця 1 кг Соус теріякі 4 ст. л Гострий соус (шрірача) 1 ст. л Копчена паприка до смаку Часник до смаку Чорний перець до смаку

Спосіб приготування:

Крок 1 Промийте крильця та розріжте на фаланги. Видаліть маленьку фалангу.

Крок 2 Перекладіть крильця у миску та додайте спеції, гострий соус та теріякі, після чого добре перемішайте.

Крок 3 Накрийте миску харчовою плівкою та залиште маринуватися мінімум годину.