Крильця теріякі. Рецепт дня0
Такі крильця чудово підходять як закуска чи основна страва для вечері
Соковиті курячі крильця у соусі теріякі – страва, яка поєднує солодко-соєвий смак із ніжним м’ясом. Такі крильця чудово підходять як закуска чи основна страва для вечері. Рецепт від користувачки тредсом Diana01001.
Інгредієнти
|Курячі крильця
|1 кг
|Соус теріякі
|4 ст. л
|Гострий соус (шрірача)
|1 ст. л
|Копчена паприка
|до смаку
|Часник
|до смаку
|Чорний перець
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Промийте крильця та розріжте на фаланги. Видаліть маленьку фалангу.
Крок 2
Перекладіть крильця у миску та додайте спеції, гострий соус та теріякі, після чого добре перемішайте.
Крок 3
Накрийте миску харчовою плівкою та залиште маринуватися мінімум годину.
Крок 4
Застеліть деко пергаментом, викладіть крильця. Випікати їх потрібно при температурі 220°C 30 хвилин. У середині процесу запікання переверніть крильця, щоб вони мали рівномірну скоринку.
