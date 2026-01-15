Вікторія Фуртуне може втратити громадянство

Румунія має намір позбавити громадянства молдавську проросійську депутатку, очільницю партії «Велична Молдова» [Moldova Mare] Вікторію Фуртуне. Про це повідомила сама політикиня у своєму дописі у фейсбук, передає «Європейська правда».

За словами Вікторії Фуртуне, про намір Румунії позбавити її громадянства, вона дізналась зі ЗМІ. Вона почала отримувати дзвінки від журналістів з проханням прокоментувати її виклик до румунської спецслужби національної безпеки SRI, яка ініціювала позбавлення політикині громадянства Румунії. Вікторії Фуртуне стверджує, що її допит має відбутися у п’ятницю, 16 січня. Водночас депутатка заявляє, що не отримувала офіційний виклик на слухання.

«Те, що я дізналася про це з засобів масової інформації, не є випадковим: це зроблено для того, щоб створити враження, що я не з'явилася на слуханнях. Навіть якби я хотіла з'явитися, це неможливо, оскільки мені заборонено в'їзд до Європейського Союзу на підставі політичних санкцій», – заявила Вікторія Фуртуне.

Зі слів Фуртуне, Румунія хоче позбавити її громадянства через підозру у причетності до терористичних атак та підготовку терактів у країні. Сама Вікторія Фуртуне назвала ці підстави «абсурдними».

«Я отримала румунське громадянство законним шляхом після народження моєї першої дочки (2006) на підставі шлюбу з моїм чоловіком, громадянином Молдови з румунським громадянством, з повним дотриманням Закону № 21/1991 про румунське громадянство. Акт про надання громадянства є остаточним, незаперечним і не скасованим», – йдеться у заяві Вікторії Фуртуне.

Нагадаємо, у травні 2024 року Вікторія Фуртуне заявила, що Молдова має взяти під свій контроль містечко Буджак Одеської області. Місто Буджак у 1918-1940 роках входив до складу Румунії. У 1940 році він був приєднаний до СРСР, північна (менша) його частина увійшла до складу радянської Молдови, а південна – до радянської України.

Додамо, що Вікторія Фуртуне називають політичною соратницею проросійського політика-утікача Ілона Шора. У 2024 році вона висувала свою кандидатуру на вибори президента. Однак за неї проголосували лише 4,45% виборців.

У липні 2025 року Євросоюз запровадив санкції стосовно Вікторії Фуртуне та ще низки проросійських політиків Молдови. У вересні 2025 року Вікторія Фуртуне потрапила до санкційного списку України.