Володимир Зеленський підписав три укази щодо санкцій проти росіян та проросійських молдавських політиків

У суботу, 20 вересня, Володимир Зеленський підписав укази про три нові пакети санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили росіяни, а також молдавські політики, які діють в інтересах Росії. Про це Володимир Зеленський повідомив під час відеозвернення.

«Підписав сьогодні й укази про застосування нових санкцій України. Три пакети санкцій було мною підписано. Зокрема, проти пропагандистів, які допомагають Росії, проти різних осіб, які ведуть бізнес на окупованій території та наповнюють бюджет Росії, підтримують цю систему зла, а також проти осіб, які дестабілізують Молдову в інтересах Москви. Україна допомагає Молдові, і ми зацікавлені в стабільності нашого сусіда – в успіху Молдови», – повідомив Володимир Зеленський.

Ввечері 20 вересня на сайті Офісу президента з’явилися три підписані укази: № 694/2025, № 695/2025, № 696/2025.

Згідно з документами, під обмеження потрапили 11 громадян Молдови, які на замовлення Росії намагаються дестабілізувати ситуацію в країні. Серед підсанкційних осіб – керівниця автономного регіону Гагаузія Євгенія Гуцул, політикиня Вікторія Фуртуне, яка заявляла про намір анексувати частину Одеської області, проросійський депутат Васіле Боля. Крім того, до санкційного списку потрапили проросійські політики Дмітрій Константінов та Віктор Петров колишній співробітник Служби інформації та безпеки Молдови Іон Маху, керівниця партії «Відродження» Наталія Параска та ексколишній співробітник так званого МЗС невизнаного Придністров’я Ігор Шорніков.

Також Україна запровадила санкції проти блогерів Алєксандра Роджерса, Всєволод Філімоненка, блогера та письменника Алєксандра Дюков та голову так званої Ліги безпечного інтернету Катерини Мізуліної. Крім того, під санкціями опинились перший заступник міністра внутрішніх справ Росії Андрєй Кікоть, а уродженець Чернігівщини та колишній власник українського комерційного банку «Дельта Банк» Микола Лагун.

Крім того, Україна наклала санкції на 66 людей та 13 компаній, які ведуть бізнес на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, у п’ятницю, 19 вересня, Європейська комісія схвалила 19-й пакет санкційних обмежень проти Росії. Пакет передбачає з 2027 року впровадження заборони імпорту російського скрапленого газу через територію ЄС.