Молдавська депутатка закликала анексувати частину Одеської області

Очільниця партії «Велична Молдова» [Moldova Mare] Вікторія Фуртуне, заявила, що країна має взяти під свій контроль містечко Буджак Одеської області. Про це молдавська депутатка сказала під час свого виступу на круглому столі «Національна ідентичність. Історична правда. Тисячолітні цінності та традиції», відповідне відео вона виклала у власний Telegram-канал.

За словами Вікторії Фуртуне, Молдова має всі підстави «вимагати перегляду кордонів». Оскільки у неї нібито вкрали вихід до Чорного моря, який пролягає через містечко Буджак Одеської області. Депутатка закликала анексувати Буджак та включити його до складу Молдови.

«Немає жодного міжнародного договору, ратифікованого Молдовою, який би визнавав втрату Буджака [...] Ми покалічені кордонами, проведеними лінійкою, і позбавлені виходу до моря через Буджак, а без моря Молдова – це скований ланцюгом лев. Я знаю, як повернути Буджак вже сьогодні, і це актуально як ніколи», – заявила Вікторія Фуртуне.

Додамо, що раніше Вікторія Фуртуне обіймала посаду антикорупційно прокурорки. Її називають політичною соратницею проросійського політика-утікача Ілона Шора. У 2024 році вона висувала свою кандидатуру на вибори президента. Однак за неї проголосували лише 4,45% виборців.

Під час передвиборчої кампанії Фуртуне записала агітаційний ролик у захопленому росіянами Придністров'ї, заявивши що регіон «може стати другою лінією фронту». Проросійська політикиня обіцяла «захистити Молдову від конфлікту», проте не уточнювала, з ким саме може статися конфлікт.

Додамо, що історичний регіон Буджак у 1918-1940 роках входив до складу Румунії. У 1940 році він був приєднаний до СРСР, північна (менша) його частина увійшла до складу радянської Молдови, а південна – до радянської України.