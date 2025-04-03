Віцеміністр сільського господарства та розвитку села Польщі Міхал Колодзейчак

Віцеміністр сільського господарства та розвитку села Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що Польща повинна купити або орендувати порт в Одесі для експорту зерна Чорним морем. Також польські компанії повинні мати можливість використовувати пів мільйона гектарів землі в Україні. Такі думки Колодзейчак висловив під час програми «Gośc Wydarzeń», пише Polsat News 3 квітня.

За словами Колодзейчака , його країна повинна « мати польську візію» у відносинах з Україною.

«Поки що я ні від кого нічого конкретного не чув. Чому ми в Польщі не говоримо про те, щоб поляки говорили з українцями про оренду чи продаж на 50 років порту, де ми могли б мати свій зерновий порт?» – сказав віцеміністр.

Він додав, що таким місцем може стати Одеса, звідки можна експортувати європейське та польське зерно, зокрема і з Замостя, Люблінщини та Підкарпаття.

«Таким чином ми забезпечимо доступ до Чорного моря, де середня (ціна – ред.) тонни пшениці на 100 злотих вища, тому що транспортні витрати до Африки нижчі », – пояснив Колодзєйчак, додавши, що д ля транспортування польського збіжжя в Україну можна було б використовувати ширококолійку.

Зі слів віцеміністра сільського господарства та розвитку села Польщі, ці ідеї слід передати міністерству закордонних справ, оскільки їхні спільні «завдання та потреби дбати про польське сільське господарство».

Польський віцеміністр «боїться» вступу України в ЄС

Міхал Колодзейчак заявив, що «боїться» вступу України до Євросоюзу, тому що Польща не знає, що буде далі. Гарантією безпеки для польських сільськогосподарських компаній, на його думку, могли б стати пів мільйона гектарів української землі.

Питанням оренди землі, на його думку, міг би займатися Національний центр підтримки сільського господарства, а питанням експорту зерна через Чорне море – Національна продовольча група.

Окрім цього, він зазначив, що, якщо Україна вступить до ЄС, то на її громадян має бути накладена десятирічна заборона на інвестиції в польську агропродовольчу галузь.

«Щоб не було того, що зробила українська компанія, викупивши Kalfrost, звільнивши всіх людей, продавши обладнання. Вони вкрали наш логотип, щоб продавати під ним свою продукцію», – сказав Міхал Колодзейчак.

Він додав, що ідеї, які він озвучив, з’явились під час переговорів з українською стороною. Він додав, що не побачив конкретики ні з того ні з того боку.

Додамо, що переговори між Польщею та Україною щодо ситуації із заблокованим кордоном та транзитом агропродукції відбувались 28 березня. Після них Українська зернова асоціація звинуватила Міхала Колодзейчака у дивній поведінці та повідомила, що згоди під час переговорів досягнути не вдалося.