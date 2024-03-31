Майже два місяці тому Україна ініціювала серію консультацій на рівні аграрних міністрів і профільних організацій з Польщею щодо ситуації із заблокованим кордоном та транзитом агропродукції. Зокрема, Україна пропонувала добровільно обмежити експорт транзиту у 2024 році, за умови збереження транзиту за вже підписаними угодами. Перша з консультацій зустрічей відбулася 27 березня. П'ятигодинна розмова, яка на початку була обнадійливою для України, закінчилася емоційними звинуваченнями й навіть погрозами.

ZAXID.NET поспілкувався з українським економістом та президентом асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Алексом Ліссітсою, який брав учась у консультаціях, та розповідає, чому Україна й Польща вчергове не змогла знайти компроміс.

З польської сторони участь у переговорах брав заступник міністра сільського господарства Міхал Колодзєйчак [Michał Kołodziejczak], який брав активну участь у протестах фермерів, заохочував їх до блокування кордону та виступає за повне закриття польського кордону для будь-яких товарів з України. Детальніше про діяльність Колодзєйчака можна прочитати у блозі польського публіциста й дослідника проросійських рухів Домініка Ґонсьоровського. Алекс Ліссітса звертає увагу, що саме Колодзєйчак своєю поведінкою зірвав переговори між Україною та Польщею. І він, до речі, не єдиний, хто так ввжає. Олег Хоменко, генеральний директор «Українського клубу аграрного бізнесу», в інтерв'ю Latifundist зазначив, що сторони були близькі до підписання угоди, яка б задовольнила вимоги всіх учасників переговорів, але заступник міністра Міхал Колодзейчак «вибрав не ту "доріжку" і всі дискусії перевелись у відвертий популізм».

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На вашу думку, історія з протестами фермерів, перевізників та блокуванням кордону для Польщі є більше економічною чи таки політичною?

Схоже, що це чисто політична історія. Українська делегація добре підготувала дані по кожній групі товарів, через які польські колеги мали занепокоєння. У нас були чіткі числа й факти. Однак, на превеликий жаль, в більшості випадків про якісь числа й факти не було бажання говорити. Мені здавалося, що нам вдавалося переконувати польських колег. Наприклад, коли ми доводили, що транзит через Польщу української продукції взагалі не заважає польським інтересам, то вони на якомусь етапі почали погоджуватися й визнали, що їм потрібно просто показати це польським людям. Зокрема, фермерам, які зараз дуже накручені й мають потужні антиукраїнські настрої.

Український економіст Алекс Ліссітса (Фото UCABevent)

Хто був ініціатором консультацій?

Це була українська сторона, яка місяць тому ініціювала проведення таких консультацій на рівні міністерств і профільних асоціацій для того, щоб це була не виключно політична дискусія.

Які сподівання були на цю зустріч?

Важко сказати, тому що зустріч була під питанням майже до останніх двох днів. Ми готували презентації, числа, збирали дані, показники й так далі, але лише за два чи за три дні до самої події польська сторона підтвердила свою участь. Тому на початку у нас були сподівання одні, що ми підпишемо, можливо, якийсь меморандум. Умовно, відсвяткуємо якусь дружбу. Коли за два дні до зустрічі зрозуміли, що вона таки відбудеться, то ми зраділи цьому факту. Це дуже правильно й ми раді, що польська сторона погодилася. Ми започаткували цілу серію таких зустрічей. Такі консультації відбуватимуться щомісяця і в Польщі, і, можливо, в Україні. Наступну зустріч плануємо провести наприкінці квітня, щоб обговорювати все, що відбувається на кордоні.

В якій атмосфері відбувалися переговори?

Це було дуже довго й виснажливо. Ми приїхали з конкретними даними, почали домовлятися конкретно. 70% зустрічі зайняло обговорення питання транзиту українських зернових та олійних культур. Було багато питань, яких ми не розуміли. Зокрема, поляки постійно закидали, що ми завозимо технічну пшеницю.

Ми взагалі не розуміли, що це за технічна пшениця й звідки вона взялася. Є пшениця, яка має харчову цінність для людини й фуражна. Основним показником, куди належить збіжжя, є кількість білка. І коли ми про це почали говорити на фаховому рівні, то президентка польської зернової асоціації сказала, що це, по суті, внутрішній польський термін. Його запровадили, коли українці почали експортувати велику кількість зерна через польський кордон. Польська фітосанітарна і ветеринарна служби не встигали контролювати й просто ставили значок, що це технічне зерно, яке йде транзитом. От усе це транзитне зерно є технічним, бо його не перевіряють поляки. Це вони нам пояснили після двох років дискусій. Думаю, для польських колег було здивуванням, що цей їхній термін не має стосунку до класичного класифікатора.

І коли обговорення тривало вже три-чотири години і ми були впевнені, що все рухається в правильному напрямку й порозуміння буде, раптом з'явився заступник міністра сільського господарства Міхал Колодзєйчак. Він підбурював всіх проти нас, постійно перебивав, виходив, забігав, вискакував. На четвертій годині перемовин він зірвався й почав кричати, що не розуміє, чому профільні асоціації сидять і мовчать. Він викрикував: «Ви хочете проковтнути те, що нам кажуть українці? Вони привезли якісь діаграми, але для нас це не цікаво, бо ми про людей, а вони не про людей». І знову все пішло по новому колу. Через п'ять годин ми зрозуміли, що з цього нічого не буде. Я не знаю мотивації Колодзєйчака, це просто дуже дивна й неадекватна поведінка.

Міхал Колодзєйчак (перший справа) під час перемовин 27 березня (Фото Української зернової асоціації)

А щодо яких товарів ще були дискусії?

Обговорювали олійні культури, була довга розмова про цукор, овочі та фрукти. Окремо обговорювали заморожену малину і яблучний концентрат. Потім довга дискусія щодо меду. Як не дивно, але щодо курятини суперечок майже не було. Тобто, по суті, ми знайшли порозуміння з усіх фахових питань, фіналізували.

Однак якраз у цей момент Колодзєйчак почав бунтувати. На якомусь етапі він показував якісь невідомі акти проти Тараса Качки [заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства]. Ми не розуміли, про що він говорить, про які наші обіцянки. Згодом виявилося, що Колодзєйчак говорив про інтерв'ю Качки Financial Times, але тоді ми не знали, що це і звідки. Він спеціально збивав і перебивав. Згодом почав казати, що нас ніхто не пустить в Євросоюз.

Коли наближалася північ, ми були дуже втомлені. Розходилися, всім подякували. Запропонували продовжити консультації наступного дня. У цей момент Колодзєйчак почав розказувати, що ми всі забули історію і Люблінську унію. Вигукував: «Подивіться, які тоді були наслідки? Ви хочете ці наслідки знову?». Я не розумію, до чого тут це все, до чого він говорив про Богдана Хмельницького.

Яка позиція керівництва Колодзєйчака, тобто самого міністра сільського господарства Чеслава Секерського?

Наскільки я розумію, вони з різних політичних таборів. Секерський сидів і нічого не міг сказати. Коли говорив – його перебивали. В якісь моменти він намагався заспокоїти Колодзєйчака. Мені здається, там є якась специфіка. Не хочу детально коментувати, бо я не знаю.

Консультації 27 березня (Фото Української зернової асоціації)

Чи у поляків є принципові позиції, з якими не можуть погодитися українці?

Щодо більшості пунктів можна домовитися, я не бачу проблем. Ба більше, Європарламент незабаром проголосує за продовження безмитної торгівлі з Україною з обмеженнями на певні групи товарів. Наскільки я розумію, для поляків є зараз критично, бо в них там приблизно 5 мільйонів тонн зерна, які десь лежать на складах, і вони не знають, як його зараз продати.

Якщо подивитися на цифри, то наступні два місяці українці можливо транзитом перевозитимуть через Польщу 100 чи 150 тис. тонн зерна. Це ніяким чином не вплине на Польщу. Однак для них це емоційне питання. Вони хочуть чути, що українці відмовляються від всіх контрактів, від всього транзиту, бо українці нібито захопили всі сусідні ринки. Але якщо ми захопили на сусідні ринки, ту ж саму Німеччину, то від чого нам треба відмовлятися? Якщо, наприклад, повеземо зерно кораблем з Одеси в Гамбург. Думаю, що це суто емоційне питання, бо по всіх пунктах можна знайти порозуміння. Можливо цього пана [Колодзєйчака] відсторонять і він не псуватиме діалог.

Що конкретного мають зробити українці, на думку поляків?

Щоб там на три місяці ми заборонили транзит через Польщу. Тобто йдеться про зерно, цукор, малину тощо. Ніхто не розуміє, як це зробити юридично.

Чи хочуть поляки обмежити для нас залізничні перевезення?

Як я розумію, наразі це питання не стоїть. Однак ситуація ще може розвиватися.

Чи під час переговорів порушували питання експорту зерна з Білорусі?

Чесно кажучи, попередньо узгодили, що не говоритимемо про це. Не хотіли нагнітати ситуацію.

Чи, наприклад, поляки не бояться дзеркальної відповіді від України? Наприклад, якщо ми заборонимо їхню молочну продукцію?

Вони розуміють це й знають, що український ринок твердих сирів на 40% насичений польською продукцією. Вони не продадуть свій сир більш нікуди, бо Європа й так завалена своїм сиром. Вони це розуміють, але знову ж таки дуже важко говорити про факти, коли люди на емоціях.

Інші учасники консультацій розповідали, що з польської сторони лунала пропозиція заборонити навіть пасажирські перевезення.

Так, це було наприкінці переговорів. Вони хотіли перекрити все під час Великодніх свят. Я так розумію, що ці емоції вони заспокоїли, але такі погрози були.

Які наступні кроки для розблокування кордонів?

Наступного тижня буде обговорення щодо малини, буде діалог в Литві, запланували онлайн-дзвінок щодо цукру. Я думаю, що найближчим часом можна знайти компроміс, якщо не буде політичного загострення.

У червні будуть вибори в Європарламент і тут важко щось прогнозувати. Чесно кажучи, я хвилююся, як наступного року продовжуватимемо безмитну торгівлю з Євросоюзом. З червня головуватиме в ЄС Угорщина, а з січня – Польща. Мені цікаво, як все розвиватиметься, якщо нам цього року так важко, коли головує Бельгія і маємо міцну підтримку. Я важко уявляю, що нас чекатиме наступного року.

P. S. Після розголосу у ЗМІ, коли польська сторона також назвала поведінку Колодзєйчака дивною, урядовець публічно відреагував й заявив, що українці не встояли після його «змістовних аргументів» й тепер намагаються «усунути від перемовин». Щодо фото, де він простягається на кріслі, Колодзєйчак говорить, що інші учасники консультацій робили так само.