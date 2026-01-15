У Дублянах підробляли батарейки бренду Duracell

Детективи Бюро економічної безпеки спільно з кіберполіцейськими викрили біля Львова підпільне виробництво батарейок під брендом Duracell. Підроблені батарейки виготовляли в гаражному приміщенні в місті Дубляни.

Як повідомили у четвер, 15 січня, у прокуратурі та БЕБ Львівщини, незаконне виготовлення контрафактних батарейок відомого американського бренду діяло з квітня 2023 року, його організував 51-річний киянин. До справи він залучив двох мешканців Львівщини – чоловіків віком 49 та 53 роки.

«Організатор координував роботу, підшукував постачальників, забезпечував надходження матеріалів для виготовлення продукції, замовляв готове упакування та картонні коробки з нанесеним торговим знаком та контролював вчасне виконання робіт. Тоді як виконавці, отримавши від керівника групи необхідні матеріали поштою, займалися незаконним виробництвом підробок», – розповіли в прокуратурі.

Виробництво вони обладнали у гаражі в місті Дубляни біля Львова. Там на батарейки без маркувань наклеювали етикетки і фасували у коробки з логотипами торгової марки. За даними ZAXID.NET, підробляли батарейки бренду Duracell. Підроблену продукцію збували в Київській та Львівській областях.

У підпільному цеху вилучили майже 40 тис. підроблених батарейок

Під час обшуків у гаражному приміщенні та за місцем проживання одного з виконавців вилучили обладнання для виготовлення контрафактної продукції, рулони підроблених наклейок, пакування та майже 220 ящиків з батарейками різних розмірів загальною кількістю майже 40 тис. штук.

Товарознавчі експертизи засвідчили, що вилучена продукція є підробкою. Матеріальна шкода, завдана компанії-виробнику, становить майже 1,6 млн грн.

Організатору та виконавцям повідомили про підозру в незаконному використанні знаків для товарів та послуг, вчиненому організованою групою, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 229 ККУ).