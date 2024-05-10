У школі в Новому Яричеві навчаються понад 800 дітей

Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Новояричівської селищної ради уклав угоду з ТОВ «Експерт систем» на реконструкцію із добудовою та утепленням закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів селища Новий Яричів. На сайті державних закупівель Prozorro йдеться, що вартість робіт становить 49,4 млн грн. Завершити добудову планують до кінця 2025 року.

Згідно з технічною документацією, планують провести гідроізоляцію стін, утеплити фундамент та фасади, облицювати стіни керамічною плиткою, оновити дах й покласти нову металочерепицю, встановити ліфт. Крім цього, підрядник має облаштувати тротуари, встановити металеву огорожу та посіяти газон. У відділі освіти Новояричівської селищної ради розповіли ZAXID.NET, що роботи передбачають будівництво укриття та нового приміщення для навчання п'яти класів.

«Зараз у школі навчаються 839 дітей. Це буде опорна школа і ліцей. Наступних три роки школа випускатиме по два класи, а прийматиме по три, тому в приміщеннях є потреба», – розповіла керівниця відділу освіти Наталія Миляник.

Львівське ТОВ «Експерт систем» було єдиним учасником торгів. На аналітичному порталі YouControl йдеться, що компанія зареєстрована у 2014 році й займається монтажем водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування. Керівником та власником ТОВ «Експерт систем» є Тарас Беркевич. Торік компанія отримала державних підрядів на майже 206 млн грн.

Нагадаємо, що торік у вересні у Новому Яричеві відкрили спортзал для понад 600 учнів, який збудували за 32 млн грн. Гроші виділили з обласного та місцевого бюджетів. У Львівській ОВА повідомляли, що раніше заняття з фізкультури проводили на подвір'ї або ж у непристосованих приміщеннях. Новий спортзал почали будувати 2021 року. Зараз там працюють секції з футболу, настільного тенісу, карате, баскетболу, волейболу та фітнесу.