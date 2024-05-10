У Новому Яричеві за майже 50 млн грн добудують та утеплять школу
Відремонтувати школу, збудувати приміщення для нових класів та укриття планують до кінця 2025 року
Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Новояричівської селищної ради уклав угоду з ТОВ «Експерт систем» на реконструкцію із добудовою та утепленням закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів селища Новий Яричів. На сайті державних закупівель Prozorro йдеться, що вартість робіт становить 49,4 млн грн. Завершити добудову планують до кінця 2025 року.
Згідно з технічною документацією, планують провести гідроізоляцію стін, утеплити фундамент та фасади, облицювати стіни керамічною плиткою, оновити дах й покласти нову металочерепицю, встановити ліфт. Крім цього, підрядник має облаштувати тротуари, встановити металеву огорожу та посіяти газон. У відділі освіти Новояричівської селищної ради розповіли ZAXID.NET, що роботи передбачають будівництво укриття та нового приміщення для навчання п'яти класів.
«Зараз у школі навчаються 839 дітей. Це буде опорна школа і ліцей. Наступних три роки школа випускатиме по два класи, а прийматиме по три, тому в приміщеннях є потреба», – розповіла керівниця відділу освіти Наталія Миляник.
Львівське ТОВ «Експерт систем» було єдиним учасником торгів. На аналітичному порталі YouControl йдеться, що компанія зареєстрована у 2014 році й займається монтажем водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування. Керівником та власником ТОВ «Експерт систем» є Тарас Беркевич. Торік компанія отримала державних підрядів на майже 206 млн грн.
Нагадаємо, що торік у вересні у Новому Яричеві відкрили спортзал для понад 600 учнів, який збудували за 32 млн грн. Гроші виділили з обласного та місцевого бюджетів. У Львівській ОВА повідомляли, що раніше заняття з фізкультури проводили на подвір'ї або ж у непристосованих приміщеннях. Новий спортзал почали будувати 2021 року. Зараз там працюють секції з футболу, настільного тенісу, карате, баскетболу, волейболу та фітнесу.