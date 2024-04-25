Дитсадок №7 «Дзвіночок» у Трускавці, фасад якого ремонтуватимуть у 2024 році

Відділ освіти Трускавецької міськради уклав угоду з ТОВ «Сервіскотломонтаж-Львів» на реконструкцію фасаду дитсадка №7 «Дзвіночок», що у Трускавці на вулиці Стебницькій, 94. На сайті держзакупівель Prozorro, йдеться, що вартість робіт становить 14,1 млн грн. Завершити реконструкцію фасаду планують до кінця 2024 року.

Майже всі роботи профінансують за гроші, яку торік виділив Європейський інвестиційний банк (ЄІБ). Йдеться про 13,7 млн грн. Решту грошей виділять з бюджету Трускавецької міськради.

Згідно з технічною документацією, крім реконструкції й утеплення фасаду, планують облаштувати блискавкозахист, зовнішні мережі каналізації та дренажну каналізацію. Звіт про роботи перевірятиме ЄІБ.

Зазначимо, що тендер оголосили у листопаді 2023 року. Переможцем аукціону спочатку обрали ТОВ «Екобудінвест плюс». Однак ТОВ «Сервіскотломонтаж-Львів» у січні 2024 року назвало рішення незаконним і звернулося до Антимонопольного комітету. Компанія зазначила, що переможець не надав всіх потрібних документів і вказав неправдиву інформацію про досвід роботи. Трускавецька міська рада 1 лютого скасувала результати торгів.

Загалом за тендер змагалися три компанії. У квітні 2024 року переможцем стало ТОВ «Сервіскотломонтаж-Львів». На аналітичному порталі YouControl йдеться, що компанія працює з 2011 року й займається монтажем водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування. Директором є Сергій Липовецький. Йому також належить 60% компанії. Рештою володіють Григорій Скакун та Віталій Крижанівський.

«Слідство Інфо» 2 квітня повідомляло, що ТОВ «Сервіскотломонтаж-Львів» підозрюють у привласненні майже 1 млн грн під час будівництва котельні школи у Дубні на Рівненщині. За інформацією прокуратури, компанія в офіційних документах прозвітувала про закупівлю обладнання за завищеними цінами.