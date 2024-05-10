Усі послуги для військових і цивільних, які постраждали через війну, - безкоштовні

У Superhumans Center стартує формування списку пацієнтів, які отримали різні травми кінцівок через війну і потребують допомоги спеціалістів. Звернутися по допомогу можуть і військові, і цивільні. Усі послуги для них – безкоштовні. Медичні послуги пацієнтам надаватимуть українські спеціалісти, а при потребі залучатимуть і іноземних фахівців.

У центрі просять зголоситися тих, хто має такі проблеми:

травми кінцівок та захворювання опорно-рухової системи, що виникли внаслідок бойової травми;

переломи кісток;

пошкодження сухожилків та нервів;

обширні рубці, які обмежують рухи кінцівкою або пальцями;

контрактури суглобів;

порушення рухової та чутливої функції кінцівки;

кісткові дефекти кінцівок;

видалення сторонніх тіл.

«Усі послуги повністю безкоштовні та доступні як військовим, так і цивільним. Лікування проходитиме в сучасних операційних, за участі нашої команди та при потребі - за залучення закордонних фахівців», – кажуть у Центрі.

Якщо вам чи вашим знайомим потрібна медична допомога спеціалістів, то заповніть заявку за посиланням