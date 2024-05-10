Superhumans Center відкриває чергу на реконструктивні операції кінцівок
Усі послуги для військових і цивільних – безкоштовні
У Superhumans Center стартує формування списку пацієнтів, які отримали різні травми кінцівок через війну і потребують допомоги спеціалістів. Звернутися по допомогу можуть і військові, і цивільні. Усі послуги для них – безкоштовні. Медичні послуги пацієнтам надаватимуть українські спеціалісти, а при потребі залучатимуть і іноземних фахівців.
У центрі просять зголоситися тих, хто має такі проблеми:
- травми кінцівок та захворювання опорно-рухової системи, що виникли внаслідок бойової травми;
- переломи кісток;
- пошкодження сухожилків та нервів;
- обширні рубці, які обмежують рухи кінцівкою або пальцями;
- контрактури суглобів;
- порушення рухової та чутливої функції кінцівки;
- кісткові дефекти кінцівок;
- видалення сторонніх тіл.
«Усі послуги повністю безкоштовні та доступні як військовим, так і цивільним. Лікування проходитиме в сучасних операційних, за участі нашої команди та при потребі - за залучення закордонних фахівців», – кажуть у Центрі.
Якщо вам чи вашим знайомим потрібна медична допомога спеціалістів, то заповніть заявку за посиланням