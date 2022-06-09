29-річний екс-митник на швидкості врізався в Audi, в якому їхала молода пара

ДБР завершило розслідування стосовно колишнього працівника Буковинської митниці Вадима Недуги, якого звинувачують у п’яній смертельній аварії. ДТП сталася влітку 2021 року, тоді п’яний митник перебував за кермом Opel Insignia, на швидкості виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з Audi A4, у якому їхала 21-річна Діана Чинчик зі своїм нареченим Олександром. Від отриманих травм пасажирка загинула на місці аварії. 29-річний митник втік, залишивши авто на місці ДТП, та переховувався від правоохоронців. Зараз екс-митнику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про завершення розслідування справи стосовно колишнього працівника чернівецької митниці повідомила прес-служба ДБР у четвер, 9 червня. За даними слідства, аварія сталася 16 серпня 2021 року близько 06:00 у селі Припруття Чернівецького району.

«Митник на власному авто виїхав на зустрічну смугу руху, де зіштовхнувся з іншим легковим авто. Пасажирка зустрічного транспортного засобу внаслідок одержаних травм загинула на місці аварії. Інспектор митниці втік з місця події та переховувався від слідства. Посадовець перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння», – йдеться у повідомленні ДБР.

У прес-службі Чернівецької обласної прокуратури уточнюють, що у серпні 2021 року 29-річний п'яний працівник митниці за кермом Opel Insignia виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся Audi A4. «Від отриманих травм 21-річна пасажирка Audi загинула на місці події. Обвинувачений втік з місця злочину та переховувався від слідства. Після обрання запобіжного заходу, з 30 грудня 2021 року, він перебуває під вартою», – зазначають у прокуратурі.

Вадима Недугу звинувачують у злочині за ч. 3 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого). За скоєне колишньому митнику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Зазначимо, Вадим Недуга вже неодноразово притягувався до відповідальності за п’яне водіння, зокрема колишній митник був визнаний винним у потрійній ДТП, в якій загинув його друг – відомий спортсмен Михайло Синюшко. Аварія сталася навесні 2016 року, Вадим Недуга перебував за кермом п’яним, разом з товаришем вони їхали по трасі «Житомир-Чернівці» із Динівців до Припруття. На повороті водій не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ-21144, а пізніше – з КаМАЗом. Тоді суд вирішив суворо не карати Вадим Недугу, зважаючи на те, що він розкаявся у вчиненому, а також компенсував завдані збитки усім постраждалим у цій ДТП. Суд призначив йому покарання у вигляді 1,5 років умовного ув’язнення.

Після цього випадку екс-митник Вадим Недуга ще кілька разів був затриманий п’яний за кермом. На нього складали адмінпротоколи про водіння авто у стані алкогольного сп’яніння у 2018 та 2020 роках. У жовтні 2018 року Львівський суд визнав Вадима Недугу винним у нетверезому водінні та позбавив його права керування усіма видами транспорту на рік. У вересні 2020 року суд розглядав справу стосовно Вадима Недуги про нетверезе водіння авто у Львові. Тоді суд вирішив закрити справу у зв’язку із закінченням строку, протягом якого правопорушника можна притягнути до відповідальності.