У водія Audi медики діагностували струс головного мозку, наразі чоловік в лікарні

У селі Припруття поблизу Чернівців в понеділок, 16 серпня, зіштовхнулися два автомобілі Opel та Audi. Під час ДТП один із водіїв отримав численні травми, а 21-річна пасажирка загинула на місці події. Інший водій втік, залишивши авто на місці аварії, повідомляє прес-служба поліції Чернівецької області.

«Водій автомобіля Opel Insignia допустив зіткнення з автівкою Audi. Залишивши транспортний засіб на місці аварії, кермувальник утік. У водія Audi медики діагностували струс головного мозку та забої й доставили потерпілого до лікарні для надання допомоги. Його 21-річна пасажирка отримала тілесні ушкодження, які виявилися несумісними з життям», – йдеться у повідомленні поліції.

Зазначимо, водій автомобіля Opel, який ймовірно спричинив аварію, утік із місця події. Поліцейські встановлюють його особу та намагаються розшукати порушника. Детальні обставини та причини цієї ДТП ще встановлюють слідчі. Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть).