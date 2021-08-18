Раніше чоловік став винуватцем ДТП в якій загинув спортсмен Михайло Синюшко

27-річного митника Вадима Недугу, що спричинив смертельну ДТП на Буковині, відсторонили від виконання посадових обов'язків. Про відсторонення інспектора повідомила Державна митна служба України.

У понеділок, 16 серпня, в селі Припруття поблизу Чернівців зіштовхнулися два автомобілі Opel та Audi. У 24-річного водія Audi медики діагностували струс головного мозку та забої й доставили потерпілого до лікарні. Його 21-річна пасажирка Діана Чинчик отримала тілесні ушкодження, які виявилися несумісними з життям. Інший водій втік, залишивши авто на місці аварії. Пізніше правоохоронці повідомили, що ним виявився 28-річний житель Новоселиці Вадима Недуга, який уже кілька років працює на митниці.

«Винуватець ДТП – працівник Буковинської митниці Держмитслужби, яка перебуває у стані реорганізації. Зазначений працівник до новоствореної Чернівецької митниці як відокремленого підрозділу Держмитслужби переведений не був, зважаючи на негативний результат проходження тестування з питань кваліфікації та благонадійності», – йдеться в заяві Держмитслужби.

На час розслідування аварії чоловіка відсторонили від виконання посадових обов’язків. У Держмитслужбі запевнили, що нададуть правоохоронцям всю необхідну законну інформацію. Наразі слідчі встановлюють місцеперебування втікача.

Зазначимо, Вадим не вперше потрапляє у ДТП. Так, 14 квітня 2016 року він, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, керував автомобілем, в салоні якого перебував пасажир – його товариш. Вони їхали по трасі «Житомир-Чернівці» із Динівців до Припруття. Водій на повороті не справився з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ-21144, а пізніше – з КаМАЗом.

Як йдеться в судових матеріалах, внаслідок автопригоди загинув товариш Вадима Недуги відомий спортсмен Михайло Синюшко. Новоселицький райсуд вирішив не карати суворо винуватця аварії, зважаючи на те, що він розкаявся у вчиненому, а також компенсував завдані збитки усім постраждалим у цій ДТП. Суд призначив йому покарання у вигляді 1,5 років умовного ув’язнення.

Згодом Вадима Недугу знову затримали правоохоронці. Водій керував автівкою Opel Insignia у стані алкогольного сп’яніння, рухаючись по трасі з Чернівців до Львова. Щодо нього склали адмінпротоколи про водіння авто у стані алкогольного сп’яніння. У жовтні 2018 року Львівський суд визнав Вадима Недугу винним у «нетверезому» водінні та позбавив його на рік права керування усіма видами транспорту.



У квітні 2020 року на чоловіка знову накладають адмінпротокол через нетверезе водіння авто у Львові. Його затримали на вулиці Кульпарківській, коли він керував тим же автомобілем Opel Insignia. На судове засідання він не з’явився, проте розгляд цієї справи розпочався аж у вересні 2020 року. Тож суд вирішив закрити цю справу у зв’язку із закінченням строку, протягом якого правопорушника можна притягнути до відповідальності.