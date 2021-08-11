Внаслідок ДТП на Буковині загинув 52-річний водій
Зі слів пасажира водій задрімав за кермом й через це автомобіль перекинувся
У селі Рукшин на Буковині в середу, 11 серпня, під час руху перекинувся позашляховик Chevrolet Niva, внаслідок ДТП 52-річний водій загинув на місці. Пасажир, який перебував в автомобілі, розповів поліції, що водій задрімав і різко вивернув кермо, через що автівка перекинулась, повідомила прес-служба поліції.
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«Приблизно о 13:35 в поліцію повідомили про перекидання автомобіля Chevrolet Niva в селі Рукшин. На момент ДТП у позашляховику перебували двоє жителів Чернівців. Зі слів пасажира, 52-річний водій задрімав і різко вивернув кермо, що призвело до перекидання автівки. Медики, які прибули на місце автопригоди, констатували смерть водія», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції Чернівецької області.
Детальні обставини та причини цієї ДТП ще встановлюють слідчі. Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть).