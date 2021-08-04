Водійка пояснила, що не встигла загальмувати, оскільки дитина раптово вибігла на дорогу

У Чернівцях у вівторок, 3 серпня, водійка автомобіля Mazda на пішохідному переході збила 12-річну дівчинку. Підлітка внаслідок ДТП отримала струс мозку та забої на тілі. Зараз дівчинка перебуває в лікарні, повідомила прес-служба поліції Чернівецької області.

«ДТП сталася сьогодні, 3 серпня, на Проспекті Незалежності. 35-річна водійка Mazda допустила наїзд на 12-річну дівчинку, яка рухалася по переходу. Зі слів водійки, підлітка раптово вибігла на дорогу і вона не встигла вчасно зреагувати й уникнути наїзду», – йдеться в повідомленні поліції Чернівецької області.

Зі слів матері дівчинки Надії Іванової, зараз дитина перебуває в лікарні. Внаслідок ДТП дівчина отримала струс мозку та забої на тілі.

Наразі поліцейські вирішують питання про відкриття за фактом ДТП кримінального провадження.