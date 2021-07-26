25-річний водій загинув на місці аварії

Внаслідок зіткнення із кам’яною огорожею у селі Василів Чернівецького району загинув 25-річний водій. Наразі працівники поліції встановлюють причини ДТП, відомо, що загиблим є місцевий мешканець.

«Повідомлення про ДТП надійшло на спецлінію «102» в ніч з 25 на 26 липня. Правоохоронці з’ясували, що потерпілим є 25-річний місцевий житель. Керуючи автомобілем Opel, водій не впорався з керуванням і в’їхав у кам’яну огорожу», – повідомляє прес-служба поліції Чернівецької області.

Отримані тілесні ушкодження виявилися несумісними із життям. Поліцейські направили тіло загиблого на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Слідчі ще вирішують питання про внесення відомостей про цю ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань.