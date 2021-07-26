На подвір'ї 28-річного місцевого мешканця виявили авто з пошкодженнями після ДТП

У селі Киселів Чернівецького району внаслідок зіткнення з автомобілем загинув 23-річний мотоцикліст, а його пасажирка отримала численні травми. Водій авто втік з місця аварії і наразі переховується від правоохоронців. Поліцейські встановили особу порушника та знайшли його автомобіль. На розшук водія скерували наряди поліції Чернівецької області, а також сусідніх областей.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області, ДТП із мотоциклістом сталася вчора, 25 липня, приблизно о 21:30 в селі Киселів на Буковині. Автомобіль Mercedes-Benz зіткнувся із мотоциклом GSX, яким керував 23-річний житель села Борівці. Від отриманих під час аварії травм молодик загинув на місці події. У його 19-річної пасажирки медики діагностували політравму та госпіталізували потерпілу до реанімаційного відділення лікарні.

«Поліцейські з’ясували, що за кермом іномарки міг перебувати 28-річний житель села Киселів. Коли правоохоронці прийшли до чоловіка додому, виявили на подвір’ї вказаний автомобіль з пошкодженнями, характерними для ДТП», – йдеться в повідомленні.

Наразі поліцейські встановлюють місце перебування правопорушника та вирішують питання про відкриття кримінального провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смертельних наслідків.