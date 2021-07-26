У ДТП на трасі Київ–Чоп біля Розвадова травми отримали семеро людей
Через ДТП утворилися затори приблизно на кілометр в обох напрямках
У понеділок зранку, 26 липня, на трасі М-06 Київ – Чоп в Стрийському районі на Львівщині зіткнулися Honda Civic та Škoda. Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 8:20 на мості поблизу с. Розвадів. За попередньою інформацією, внаслідок ДТП травми отримали четверо дітей та троє дорослих.
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Як повідомили ZAXID.NET у патрульній поліції, попередньо відомо, що внаслідок ДТП травми отримали 7 людей, 4 з яких – діти. За словами патрульного Миколи Заяця, який перебуває на місці ДТП, одна дитина у важкому стані. Всіх постраждалих госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.
Фото патрульної поліції та з Telegram-каналу Варти-1
Через ДТП є ускладнення в русі. Утворився затор в обидвох напрямках приблизно на кілометр. Патрульні організували реверсний рух.
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