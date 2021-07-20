Двох дітей та одного дорослого госпіталізували

Через ДТП на трасі Київ – Чоп на Львівщині госпіталізували трьох людей, серед них двоє дітей. Дорожньо-транспортна пригода сталася у вівторок увечері, 20 липня, на трасі М-06 Київ – Чоп у с. Нагірне у Стрийському районі (колишній Сколівський район). За попередньою інфомацією, близько 18:30 зіткнулися автомобілі Citroën та Lada Kalina. Як повідомили у патрульній поліції, попередньо відомо, що внаслідок зіткнення двох транспортних засобів травми отримали шестеро людей. Також відомо, що станом на 19:00 госпіталізували трьох людей. Двоє із них – діти.

В обласній поліції ZAXID.NET також підтвердили, що наразі відомо про трьох постраждалих. Деталі ДТП пообіцяли повідомити згодом.

Прінт-скріни відео з Telegram-каналу Варти-1 та патрульної поліції

Рух ускладнений в обох напрямках. Патрульні організували реверсний рух.

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